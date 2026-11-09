EN VIDEO | Lo que reveló Marco Rubio sobre el nuevo TSJ y CNE: «Son dos cosas esenciales»

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reveló este lunes detalles sobre la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE).

El Departamento de Estado publicó un video de Rubio abordando la situación en Venezuela. En primera instancia, el diplomático sostuvo que «el proceso» en el país avanza a «buen ritmo» y son inminentes los cambios en los poderes Judicial y Electoral

«Si las cosas continúan a escala para tener nuevos magistrados del TSJ designados a mediados del próximo mes, en diciembre. Posteriormente a eso, muy poco después, se creará el nuevo CNE. Estas son dos cosas esenciales», dijo Rubio.

El diplomático sostuvo que hacen falta «tres cosas» para que «una elección funcione». Además de un nuevo Poder Judicial, Rubio sostuvo que se requiere de un CNE de «carácter administrativo y no político» y una «prensa libre y escrita».

«Ha sido muy bueno que María Corina (Machado) y otros elementos de la oposición hayan estado en el país durante más de dos semanas, nadie ha sido arrestado, están ofreciendo conferencias de prensa y tienen pleno acceso a internet», añadió.

RUBIO SOBRE LOS CONSULADOS

Para Rubio, otro aspecto a tomar en cuenta es la crisis migratoria vivida en Venezuela. «Hay 7 millones de venezolanos viviendo en el exterior. ¿Cómo van a votar?», dijo el diplomático, recordando que no hay consulados habilitados en Estados Unidos.

«Necesitamos abrir consulados en los Estados Unidos para que quienes están allá puedan tener un centro de votación al cual acudir. En este momento no hay consulados abiertos en los Estados Unidos», expuso Rubio.

El jefe de la diplomacia estadounidense insistió que «estamos logrando buenos avances». «Solo tenemos que mantenernos al tanto y asegurarnos de cumplir con estos plazos», sentenció.

#AHORA | El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reveló este lunes detalles sobre la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE). Para Rubio, otro aspecto a tomar en cuenta es la crisis migratoria vivida en Venezuela. «Hay 7 millones de venezolanos viviendo en el exterior. ¿Cómo van a votar?», dijo el diplomático, recordando que no hay consulados habilitados en Estados Unidos. Video: @StateDept Lea la nota completa aquí 👉https://t.co/jAJy8vmbIH — Caraota Digital (@CaraotaDigital) November 9, 2026

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Una vez haya nuevo CNE y TSJ, se declararía la vacante de la Presidencia, según Rubio. Luego, habría un periodo de seis meses para designar la fecha para unas elecciones presidenciales.

Las declaraciones de Rubio se dieron a unos días de una nueva ronda de la Mesa de Diálogo entre la Asamblea Nacional electa en 2015 y el gobierno nacional, en donde se han abordado temas como garantías políticas y civiles, libertad de expresión y renovación de instituciones.