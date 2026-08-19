¿Es conveniente el regreso a clases tras los terremotos? Esto dijeron expertos

El próximo 14 de septiembre iniciará el año escolar, ante esto Carlos Trapani, abogado especialista en derechos del niño y coordinador general de Cecodap, urgió que se adopten medidas para que este retorno a las aulas sea universal, sobre todo para los niños afectados por los terremotos.

«El anuncio de clases es motivo que a Cecodap le causa alegría. Las escuelas, más allá de sus dificultades, es un espacio de protección. En las escuelas los niños recuperan rutinas que son fundamentales sobre todo para superar eventos traumáticos, es espacio de socializar y de encontrarse», indicó durante una entrevista para Shirley Radio.

«Nosotros contabilizamos más de 900 escuelas afectadas, en distintos niveles, entonces es importante no solo que la escuela abra, sino en qué condiciones abre. Privilegiar más allá de lo académico lo emocional, cómo llegan los muchachos, cómo están los docentes, las familias, y progresivamente poder establecer rutinas y estrategias de aprendizajes adecuadas a este contexto», indicó.

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Asimismo, resaltó que muchos de los problemas que tienen ahora venían desde antes de los terremotos.

«La educación ya venía maltrecha, lo que hace el terremoto es incrementar la brecha de la desigualdad en el sistema educativo. Niños que no van a volver a clases por múltiples razones», comentó.

Además, alertó que aunque el Ministerio de Educación reportó un incremento en los niños matriculados, esto no significa que estos estudiantes acudan a las aulas de clases.

«Si un niño no tiene comida no va, si no tiene como lavar el uniforme no va, si no hay transporte no va, si no hay docente no va, si no hay pupitres no va», acotó.

Por otra parte, Noelbis Aguilar, directora nacional del programa Escuelas de Fe y Alegría, señaló que es importante «cuidar y atender» a quienes están al frente de las escuelas.

«El abrir la escuela pasa por preparar al personal que también está afectado (…) ese detalle hay que cuidarlo, no solo abrir sino cómo va la gente a recibir a sus estudiantes para generar ambientes seguros y de protección»