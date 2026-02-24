Venezuela

«Es algo realmente dantesco»: Denuncian «abandono» en instalaciones del Parque del Este

Angel David Quintero
2 Min de Lectura
La periodista María Gabriela Escovar denunció el mal estado en el que se encuentran las instalaciones del Parque del Este, en Caracas.

En un video titulado «Cuentos de la cripta. Parque del Este. Caracas», Escovar expresó su indignación por las condiciones del parque.

«Ni viéndolo uno puede creer que esto esté en este estado de abandono. Desolación total. Pueden ver uno que otro pato y los zamuros y el único cisne que sobrevive en ese lago inmundo, verde», dijo en la publicación donde mostró específicamente la zona del Lago Carlos Guinand.

Posteriormente, subió un segundo video en el que siguió mostrando las instalaciones del Lago Carlos Guinand en el parque.

«Hoy le quiero mostrar la otra parte del lago que les mostré ayer. Esto que ven lleno de barro esa parte del lago, pero lo tomó el barro y fueron incapaces de limpiarlo», indicó.

«Allí pueden ver las aguas verdes, la sequedad, la destrucción, alguno que otro ganso y los zamuros felices en su entorno. Este es el sitio del Parque del Este donde más zamuros hay. Es algo realmente dantesco, realmente es terrorífico», concluyó.

