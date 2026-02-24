El impactante aumento de temperaturas en el país y cómo afecta la ganadería y agricultura, según experto

El ingeniero forestal Álvaro Zambrano publicó una investigación sobre la evolución de las temperaturas en Venezuela, alertando de un incremento cercano a los 2 °C durante los últimos 100 años.

Zambrano sostuvo una entrevista en el programa En Este País de Radio Fe y Alegría Noticias. Ante las alertas mundiales sobre el calentamiento global, el ingeniero subrayó que la temperatura aumentó 1,8 °C cada 100 años.

Aunque pueda parecer una cifra baja, el especialista aseveró que tal incremento llegó a alterar los ciclos fisiológicos. Esto no ocurre solamente con las plantas, sino también con los animales, llegando a afectar sectores económicos.

«En Barquisimeto, lo que sentimos como un calor sofocante es la pérdida de humedad en el cuerpo y el ambiente. Las plantas tienen límites por encima de los 30 °C, sus procesos se ralentizan y la producción agrícola disminuye drásticamente», acotó Zambrano.

ZAMBRANO DETALLA LAS ESTRATEGIAS

El experto explicó que el aumento de la temperatura provoca mayor evapotranspiración, interrumpiendo el ciclo hidrológico. Al disminuir los niveles de los embalses y proliferar las algas, se pone en riesgo la calidad del agua.

Zambrano sostuvo que se debe intentar retornar a la fertilidad natural del suelo, permitiendo que el terreno tenga los nutrientes y agua para el crecimiento vegetal. Se trata no solo de una variable ambiental, sino también financiera.

Por otra parte, Zambrano consideró que se pueden implementar cultivos in vitro más resistentes al calor, a lo que se pueden sumar árboles para proveer sombra y regular la temperatura del ganado.

«La sostenibilidad en 2026 ya no es una opción ética, sino una estrategia de rentabilidad y supervivencia para el ecosistema emprendedor venezolano», concluyó el experto.