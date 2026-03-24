Ernesto Villegas retiró su postulación a defensor del Pueblo tras conocerse prórroga de la Asamblea Nacional

Ernesto Villegas, coordinador del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática y exministro de Cultura, retiró este martes su postulación para el cargo de defensor del Pueblo para «dar paso a otras opciones».

Villegas publicó en su cuenta de Instagram la carta que envió al diputado Giuseppe Alessandrello, presidente del Comité de Postulaciones. «Estoy desistiendo de mi postulación a la Defensoría del Pueblo», afirmó.

El también periodista afirmó que «dejaba sin efecto» la postulación para este cargo, tras la renuncia hace unas semanas de Alfredo Ruiz. Igualmente, Villegas manifestó su confianza de que el Parlamento elegirá a una persona «que ejerza a plenitud las atribuciones».

«Estoy seguro de que la persona seleccionada contribuirá, como aspiraba a hacer yo, con los nobles propósitos que animaron a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, cuando instaló el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática», dijo Villegas.

MOTIVOS DE VILLEGAS

Villegas, que ha recibido críticas por sus declaraciones en los últimos días, pidió que se dé un consenso para elegir al defensor del Pueblo, poco después de que la Asamblea Nacional dio una prórroga de 48 horas para la designación de este cargo y del fiscal general.

«Asumo esta decisión para dar paso a otras opciones con mayores posibilidades de consenso en el seno del Poder Legislativo y de la sociedad venezolana», explicó Villegas.

El exministro concluyó que seguirá «acompañando los esfuerzos por la construcción del proyecto de país». Aclaró que lo podría hacer desde el ejercicio del periodismo o «cualquier otra responsabilidad que el destino depare».

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La renuncia de Villegas se dio apenas un día después de que calificó de «show» los reportes del canal Venevisión sobre las fallas eléctricas en el país. «¿Qué es lo que hay detrás de esa línea?», afirmó en una entrevista.

Tras la renuncia de Villegas, quien era considerado uno de los candidatos más mediáticos para el cargo, se mantendrá el proceso de postulaciones. Se espera que la Asamblea Nacional tome una decisión en los próximos días.