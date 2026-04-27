¿Eres usuario Movistar? La razón por la que no podrás recargar saldo en los próximos días

La compañía telefónica Movistar hizo un llamado a sus usuarios a tomar previsiones, debido a que durante los próximos días inhabilitarán las recargas de saldo.

«Como parte de nuestro plan de actualización, desde el jueves, 30 de abril, a partir de las 6:00 p.m. y hasta el sábado, 2 de mayo, a las 6:00 p.m., estaremos realizando nuevos trabajos en nuestras plataformas que tienen impacto en la disponibilidad, en todos los canales de atención y autogestión, de las principales transacciones, tales como: consulta de saldo, recargas, transferencia de saldo, compra de paqueticos y extradatos», indicó la compañía a través de un comunicado.

Con respecto a sus canales de atención, precisaron que volverán a estar habilitados a partir del lunes, 4 de mayo, en su horario habitual.

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«Estas labores en nuestros sistemas forman parte del plan de inversión que como empresa de telecomunicaciones debemos ejecutar para garantizar evolución tecnológica, seguridad y mejorar la experiencia que ofrecemos a nuestros clientes», precisó la compañía.

Por lo cual, reiteró el llamado a los usuarios a tomar las previsiones y realizar cualquier trámite de recarga o consulta antes o después del periodo establecido.

«Pedimos disculpas por las molestias que pueda ocasionar», concluyó la compañía.