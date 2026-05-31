Equipo económico venezolano se reunió con directiva del Fondo Monetario Internacional, de esto conversaron

Un equipo económico del Ejecutivo venezolano, conformado en su mayoría por miembros del Banco Central, se reunió este sábado con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y su equipo para el hemisferio occidental.

Según una nota del BCV, calificaron el encuentro como “productivo, y en él se conversó sobre los próximos pasos de esta agenda”.

Igualmente, conversaron sobre los “mecanismos de asistencia técnica y de recuperación de fondos de la República para acompañar la recuperación económica del país”.

Durante la reunión, los representantes del equipo económico venezolano señalaron que el país “ha iniciado una nueva etapa de estabilidad, crecimiento y apertura”.

La misma está “sustentada en el esfuerzo del pueblo venezolano y en una visión clara de crecimiento”, señala la nota.

En ese sentido, ratificaron “el firme compromiso del Ejecutivo Nacional con fortalecer las capacidades productivas de la nación y generar mayores oportunidades para todos los venezolanos”.

Asimismo, reafirmaron “el compromiso de avanzar sobre la base del respeto mutuo, la soberanía nacional y la cooperación constructiva”.

Señalaron que se “seguirá trabajando para consolidar el renacimiento económico de Venezuela y traducir su enorme potencial en prosperidad, bienestar y progreso para el pueblo”.

Destacaron que “el encuentro forma parte de las acciones desplegadas por el Ejecutivo para restablecer los vínculos con los organismos multilaterales”. Esto, “luego de más de una década de sanciones y bloqueo financiero que buscan asfixiar la economía venezolana”.

Para finalizar, la nota del BCV enfatiza que “con este tipo de acercamientos, se ratifica la disposición al diálogo y a la cooperación internacional, con independencia y autodeterminación”.