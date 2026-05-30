El planteamiento de Consecomercio sobre el pago de impuestos, para combatir la informalidad y atraer nuevos inversores

Gino Fileri, primer vicepresidente de Consecomercio, planteó al Gobierno venezolano llevar a cabo una revisión urgente al pago de tributos en el país debido a que esta carga financiera «ahoga» la actividad comercial.

En una entrevista a Unión Radio, el dirigente gremial advirtió que el Estado debe flexibilizar este aspecto si realmente desea combatir la informalidad, frenar la evasión fiscal y atraer a nuevos inversores.

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El portavoz de Consecomercio denunció que los impuestos municipales representan el mayor problema para el sector. En sus palabras, estas tasas locales llegan a devorar hasta el 60% de los ingresos totales de los negocios.

Dicha presión económica impide el crecimiento normal de los establecimientos, los cuales asumen deudas asfixiantes solo para cumplir con las alcaldías correspondientes.

«Tienen un monto fijado y hay veces que las empresas no tienen ni para pagarlo, entonces, ¿cómo tu mueves una economía en el país cuando tienes que estar pendiente de pagar impuestos y no puedes pagar a tus proveedores? (…) No hemos dicho que no queremos pagar tributos, lo único que pedimos es revisión de estos pagos de impuestos que tenemos», comentó el directivo de Consecomercio.

SOBRE LA BRECHA CAMBIARIA

El representante gremial sumó la brecha cambiaria a la lista de problemas urgentes por combatir, calificándola como una situación «crítica» capaz de «pulverizar la utilidad real de las empresas».

Como solución inmediata, el vocero propuso la creación de incentivos fiscales estratégicos que devuelvan el atractivo a las distintas zonas y generen beneficios mutuos entre el Estado y los empresarios.

«Buscar una revisión para llegar a una solución donde sea un ganar-ganar, que nuestros comerciantes puedan ver una luz al final del túnel de su mes y que no se vaya todo en pago de impuestos», añadió.

Finalmente, Fileri señaló que las regiones occidental y oriental sufren las peores condiciones del país debido a la constante inestabilidad del sistema eléctrico y al alto costo del combustible.