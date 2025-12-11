Episcopado ratifica petición de diálogo del papa León XIV: «Estamos dispuestos a escuchar»

José Antonio Da Conceicao Ferreira, secretario general de la Conferencia Episcopal Venezolana y obispo de la Diócesis de Puerto Cabello, ratificó este miércoles la propuesta de diálogo del papa León XIV para Venezuela.

El papa pidió hace una semana buscar maneras de diálogo o presión para dirimir la situación que vive Venezuela. Da Conceicao aseguró que la Conferencia Episcopal respalda la propuesta de León XIV.

«El Papa es la primera autoridad de la Iglesia y también un jefe de Estado. Está guiado por los principios de la doctrina social de la Iglesia y del evangelio», expresó Da Conceicao en una entrevista con el periodista Román Lozinski.

Da Conceicao recordó que desde su llegada al Papado, León XIV ha mantenido dos pilares: «la unidad en el mundo y la paz». En el caso de Venezuela, parece que su propuesta irá en este mismo orden.

DA CONCEICAO HABLA DE LA ACTUALIDAD

Aunque el santo padre busca dar «una voz alta y fuerte, llamando a la paz en todo el planeta», Da Conceicao lamentó que la situación venezolana no ha mejorado. Incluso, advirtió que no hay un diálogo activo en la actualidad.

«Lamentablemente, desde hace unas semanas no tenemos un diálogo directo», expuso Da Conceicao. «La Conferencia Episcopal es una casa de todos, dispuesta a escuchar y dialogar con el gobierno y cualquier ente social», aseveró el obispo.

Da Conceicao reiteró que la Iglesia Católica busca «plantear situaciones y caminos para todos» con el objetivo de conseguir soluciones a la crisis, mientras que Estados Unidos mantiene el despliegue militar cerca de las costas venezolanas.