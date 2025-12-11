Venezuela

Episcopado ratifica petición de diálogo del papa León XIV: «Estamos dispuestos a escuchar»

Caraota Digital
Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
xr:d:DAF4HUp776A:41,j:1911075285537932410,t:24032900

José Antonio Da Conceicao Ferreira, secretario general de la Conferencia Episcopal Venezolana y obispo de la Diócesis de Puerto Cabello, ratificó este miércoles la propuesta de diálogo del papa León XIV para Venezuela.

Contents

El papa pidió hace una semana buscar maneras de diálogo o presión para dirimir la situación que vive Venezuela. Da Conceicao aseguró que la Conferencia Episcopal respalda la propuesta de León XIV.

Leer Más

||
EN LARA: Intentó matar a su bebé prematura desconectándola de los aparatos médicos
¿Cuándo será canonizado José Gregorio Hernández? Esto es lo que dice la Iglesia sobre la fecha
Asesinato, violaciones y más: La «lucha» entre el Tren de Aragua y el ELN por el control de la frontera

«El Papa es la primera autoridad de la Iglesia y también un jefe de Estado. Está guiado por los principios de la doctrina social de la Iglesia y del evangelio», expresó Da Conceicao en una entrevista con el periodista Román Lozinski.

"Su compromiso ha sido clave": CEV se solidarizó con el cardenal Baltazar Porras
La Conferencia Episcopal respaldó el llamado a diálogo. Foto: Archivo

Da Conceicao recordó que desde su llegada al Papado, León XIV ha mantenido dos pilares: «la unidad en el mundo y la paz». En el caso de Venezuela, parece que su propuesta irá en este mismo orden.

DA CONCEICAO HABLA DE LA ACTUALIDAD

Aunque el santo padre busca dar «una voz alta y fuerte, llamando a la paz en todo el planeta», Da Conceicao lamentó que la situación venezolana no ha mejorado. Incluso, advirtió que no hay un diálogo activo en la actualidad.

«Lamentablemente, desde hace unas semanas no tenemos un diálogo directo», expuso Da Conceicao. «La Conferencia Episcopal es una casa de todos, dispuesta a escuchar y dialogar con el gobierno y cualquier ente social», aseveró el obispo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: MADURO PIDE A LOS VENEZOLANOS ESTAR «PREPARADOS PARA PARTIRLE LOS DIENTES AL IMPERIO NORTEAMERICANO»

Da Conceicao reiteró que la Iglesia Católica busca «plantear situaciones y caminos para todos» con el objetivo de conseguir soluciones a la crisis, mientras que Estados Unidos mantiene el despliegue militar cerca de las costas venezolanas.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Anuncian concierto en el Palacio de Miraflores para el 31 de diciembre y el 1 de enero
Gobierno de Maduro acusa a Estados Unidos de «piratería internacional» contra buque petrolero
Venezuela
Bloquean despliegue de la Guardia Nacional ordenado por Trump en Los Ángeles: ¿Cuáles son las implicaciones?
EEUU
Filtran video del momento previo a la detención de Luigi Mangione, acusado de asesinato en Nueva York
EEUU