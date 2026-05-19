Entre oraciones, lágrimas y el himno: Así fue el emotivo entierro de Carmen Navas en el Cementerio del Este

Este martes, pasado el mediodía, trasladaron a Carmen Teresa Navas, madre del preso político Hugo Quero Navas, al Cementerio del Este donde la enterraron junto a su hijo.

La carroza fúnebre partió desde la Funeraria Valles en Caracas, donde estuvieron familiares, activistas, amigos, defensores de derechos humanos, periodistas y miembros de la sociedad civil.

A las 12:54, los restos de la señora Carmen Teresa Navas están siendo trasladados al Cementerio del Este. pic.twitter.com/9bbnSryzuc — Oliver Fernández (@oliverandresfz) May 19, 2026

Aproximadamente a las 2 de la tarde, el féretro llegó al Cementerio del Este. El mismo fue enterrado junto a una bandera venezolana y flores que dejaron sus seres queridos y personas que acudieron al lugar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de M A R Y O R I N M É N D E Z🌷 (@maryorin_m)

Entre canciones, oraciones, lágrimas y las notas del himno nacional, le dieron el último adiós a Navas. Incluso leyeron el poema “Los hijos infinitos” de Andrés Eloy Blanco en medio de la ceremonia de sepultura.

🔴 #ENVIVO | Entre canciones, oraciones, lágrimas y las notas del himno nacional, se realiza este #19May la sepultura de Carmen Navas en el Cementerio del Este. Familiares, allegados y ciudadanos acompañan el último adiós a la madre de Víctor Hugo Quero Navas. 📺 Conéctate… pic.twitter.com/onQggvPmFa — VPItv (@VPITV) May 19, 2026

EL VELORIO

Durante el velorio también hubo momentos emotivos mientras los presentes cantaron el himno nacional. De igual forma, corearos cánticos de «justicia», entre otros.

#19May #CarmenNavas #ÚltimoAdiós

Los restos de Carmen Teresa Navas están siendo velados en la Funeraria Vallés de Caracas. pic.twitter.com/eGNvRHPh6n Sus honras fúnebres comenzaron el pasado lunes, reuniendo a familiares, defensores de derechos humanos, periodistas y miembros de la… — Reporte Ya (@ReporteYa) May 19, 2026

Vale recordar que en horas de la noche de este domingo se pudo conocer el lamentable fallecimiento de Carmen Navas.

«A las 7 de la noche de este domingo 17 de mayo, acaba de fallecer Carmen Teresa Navas, madre del preso político Víctor Hugo Quero Navas», precisó la periodista Maryorín Méndez en su cuenta de X (Twitter).

HECHOS IRREGULARES

Por otra parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que una persona desconocida grabó a periodistas que daban cobertura al sepelio.

«Este hecho constituye una práctica de intimidación y vigilancia contra trabajadores de la prensa en el ejercicio de sus funciones», indicó el organismo.

#AlertaSNTP | Este #19May, en la Funeraria Vallés, una persona desconocida grabó a periodistas que daban cobertura al sepelio de Carmen Teresa Navas, madre de Víctor Quero, preso político fallecido bajo custodia del Estado.

Este hecho constituye una práctica de intimidación y… pic.twitter.com/4oDa9fb9vJ — SNTP (@sntpvenezuela) May 19, 2026

En un video que acompañó a la publicación se puede ver a un hombre, que cuando es increpado niega todo y se va rápidamente del sitio, mientras los periodistas intentan seguirlo para pedirle explicaciones sobre el por qué los estaba grabando.

«Registrar, perfilar o exponer a periodistas inhibe el trabajo informativo y afecta el derecho de la sociedad a recibir información. Desde el SNTP exigimos que cesen las prácticas de hostigamiento, seguimiento y vigilancia contra periodistas y equipos de prensa», añadió el organismo.