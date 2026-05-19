Venezuela

Entre oraciones, lágrimas y el himno: Así fue el emotivo entierro de Carmen Navas en el Cementerio del Este

Angel David Quintero
Angel David Quintero
4 Min de Lectura

Este martes, pasado el mediodía, trasladaron a Carmen Teresa Navas, madre del preso político Hugo Quero Navas, al Cementerio del Este donde la enterraron junto a su hijo.

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La carroza fúnebre partió desde la Funeraria Valles en Caracas, donde estuvieron familiares, activistas, amigos, defensores de derechos humanos, periodistas y miembros de la sociedad civil. 

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Aproximadamente a las 2 de la tarde, el féretro llegó al Cementerio del Este. El mismo fue enterrado junto a una bandera venezolana y flores que dejaron sus seres queridos y personas que acudieron al lugar.

Entre canciones, oraciones, lágrimas y las notas del himno nacional, le dieron el último adiós a Navas. Incluso leyeron el poema “Los hijos infinitos” de Andrés Eloy Blanco en medio de la ceremonia de sepultura.

 

EL VELORIO

Durante el velorio también hubo momentos emotivos mientras los presentes cantaron el himno nacional. De igual forma, corearos cánticos de «justicia», entre otros.

Vale recordar que en horas de la noche de este domingo se pudo conocer el lamentable fallecimiento de Carmen Navas.

«A las 7 de la noche de este domingo 17 de mayo, acaba de fallecer Carmen Teresa Navas, madre del preso político Víctor Hugo Quero Navas», precisó la periodista Maryorín Méndez en su cuenta de X (Twitter).

HECHOS IRREGULARES

Por otra parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que una persona desconocida grabó a periodistas que daban cobertura al sepelio.

«Este hecho constituye una práctica de intimidación y vigilancia contra trabajadores de la prensa en el ejercicio de sus funciones», indicó el organismo.

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En un video que acompañó a la publicación se puede ver a un hombre, que cuando es increpado niega todo y se va rápidamente del sitio, mientras los periodistas intentan seguirlo para pedirle explicaciones sobre el por qué los estaba grabando.

«Registrar, perfilar o exponer a periodistas inhibe el trabajo informativo y afecta el derecho de la sociedad a recibir información. Desde el SNTP exigimos que cesen las prácticas de hostigamiento, seguimiento y vigilancia contra periodistas y equipos de prensa», añadió el organismo.

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