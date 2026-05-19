EN VIDEO: Denunciaron agresión a reportero que cubría protesta en Plaza Venezuela, le intentaron quitar su cámara

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana intentó robarle la cámara a un periodista durante la protesta de estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) llevada a cabo en Plaza Venezuela.

«Un funcionario policial intentó arrebatarle la cámara al fotoperiodista independiente Rafael Hernández, durante la manifestación que tuvo lugar este lunes, 18 de mayo», indicó el organismo en una publicación en sus redes sociales.

«El funcionario aprovechó el enfrentamiento entre la Policía Nacional Bolivariana y estudiantes universitarios que se presentó en Plaza Venezuela para intentar quitarle el equipo», añadió.

LEA TAMBIÉN: DELCY RODRÍGUEZ LAMENTÓ FALLECIMIENTO DE CARMEN TERESA NAVAS Y ORDENÓ INVESTIGAR EL CASO DE SU HIJO

En un video compartido por el propio periodista se puede ver que los hechos ocurrieron cuando el comunicador estaba grabando el momento en el que estaban deteniendo a uno de los estudiantes. En ese instante, y aparentemente sin ningún tipo de motivo, el uniformado intentó tomar el equipo de grabación del reportero.

#AlertaSNTP | Un funcionario policial intentó arrebatarle la cámara al fotoperiodista independiente Rafael Hernández, durante la manifestación que tuvo lugar este lunes #18May. El funcionario aprovechó el enfrentamiento entre la Policía Nacional Bolivariana y estudiantes… pic.twitter.com/oNtEhys8M7 — SNTP (@sntpvenezuela) May 19, 2026

Aunque por suerte, Hernández actúo rápido para que no lo despojaran de su implemento de trabajo, en el forcejeo, el funcionario le arrancó el micrófono, pero tras el reclamo del periodista se lo regresó.