Enrique Márquez presentó el ‘Pacto por Venezuela’ y llamó a una consulta nacional, estos son los puntos claves

El dirigente opositor Enrique Márquez presentó al país una propuesta llamada ‘Pacto por Venezuela’ que tiene como objetivo que todos los venezolanos participen en el proceso de transición que se está llevando a cabo en el país.

“El pacto por Venezuela es una idea que surge de una necesidad, yo he escuchado al gobierno, a Jorge Rodríguez, a Delcy Rodríguez, decir hay que hacer un gran acuerdo nacional. He escuchado a la Plataforma Democrática y a María Machado decir hay que hacer un gran acuerdo, y estoy de acuerdo con todos, solo que ahora venimos a proponer, venimos a un punto de partida», dijo en rueda de prensa.

«Es un acuerdo que recoge principios y valores, que no incluye a nadie que no es, y debo decirlo, con claridad ni del gobierno, ni de la oposición. Tampoco pretende ser del seguro de los dos. Es un acuerdo que queremos ofrecer a los venezolanos y mucho dicen que no hay vías de participación y yo creo profundamente que en esta transición tiene que participar el pueblo venezolano, no puede haber una transición manejada en una oficina porque la transición no es solo la transferencia», indicó.

En este sentido, acotó que se trata de una transición que puede servir para mejorar la economía. «La educación de nuestros muchachos, que pueda mejorar el sistema de salud, que pueda acabar con la corrupción, que pueda generar una esperanza diferente, porque si vamos a hacer una transición para volver a llegar a aquí, para seguir haciendo las mismas cosas, no tiene sentido la transición», dijo.

«Este pacto se enmarca busca la paz y la unidad nacional. Tiene cinco partes, la democracia e institucionalidad, le pide a los venezolanos que apostemos a un nuevo TSJ, que sirva. Queremos ver reformada la ley del TSJ. Queremos ver reformada la ley del Ministerio Público. Este tribunal no puede ser de nadie, tiene que ser diverso con gente hornada y comprometida con el país. También hablamos que la corrupción nos acabó. Tiene que haber un compromiso nacional, tenemos que educar a nuestros muchachos para que rechacen eso», añadió.

🟡#EnVideo | Enrique Márquez, exrector del CNE, destacó los cambios que se vienen produciendo en distintas instituciones del Estado venezolano y señaló la importancia de avanzar hacia una administración de justicia que genere confianza. Márquez se refirió al proceso de… pic.twitter.com/rZvJDLpBaE — Globovisión (@globovision) August 20, 2026

Asimismo, resaltó otras de las ideas en el documento. «Tenemos que repatriar los capitales de los corruptos y nuestros socios saben dónde están y les queremos decir que nos ayuden a traer ese dinero que se llevaron».

«Todavía no hay partidos, no hay libertad de asociación. Inhabilitados todavía como arroz, eso hay que acabarlo primero y eso lo hace el CNE», continuó.

«¿Desde cuándo no se hace una elección sindical gremial? Pues nosotros queremos que se hagan todas en esta transición, los próximos meses, que se elija todos los sindicatos, todos los gremios, todos los consejos comunales, todas las comunas, toda organización. Eso va primero», afirmó Márquez.

De igual forma, expresó su total apoyo al plan de tres fases del gobierno de Estados Unidos para Venezuela que incluye la estabilización, recuperación y transición.

🟡#EnVideo | El exrector del CNE, Enrique Márquez, calificó el proceso de transición planteado para Venezuela como una oportunidad para superar la crisis y avanzar hacia una transformación institucional y política del país. Márquez sostuvo que la transición debe permitir… pic.twitter.com/eYpuujnWbD — Globovisión (@globovision) August 20, 2026

CAMBIOS EN LA CONSTITUCIÓN

Para Márquez es fundamental empezar a hablar sobre una reforma constitucional. «Proponemos acá eliminar la reelección indefinida en todos los cargos de elección popular, eso no es bueno. Quien llega al poder entonces empieza a liquidar a sus adversarios para quedarse en el poder porque la Constitución se lo permite. Queremos que la Constitución lo prohíba».

«Queremos que en Venezuela se inaugure el esquema de la segunda vuelta electoral para la elección presidencial. También queremos hacer algo con la representación de minorías en la Asamblea Nacional. No es bueno que quien controle el Poder Ejecutivo controle el Parlamento y el Parlamento controle al TSJ, eso no es bueno», añadió.

«Hablamos del respeto de la propiedad privada y devolución de lo sustraído por expropiaciones. Asimismo, protección a la inversión extranjera. De igualmente exigimos la libertad de los presos políticos», declaró.

TODOS PUEDEN PARTICIPAR

Márquez invitó a todos a participar en este Pacto por Venezuela. «Este es un documento que no está acabado. Lo queremos terminar con la ayuda del pueblo venezolano».

«Por eso iniciamos hoy un proceso de consulta nacional y hemos diseñado un mecanismo digital y presencial para que la gente lea el documento y opine para producir un documento acabado. Vamos a interactuar con el gobierno, con la AN 2015, al gobierno norteamericano, al presidente Trump, a Marco Rubio, a los embajadores, para que la gente opine», concluyó.