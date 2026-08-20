Acusaron a estudiante de la UBV por «protestar» en contra del gobierno, esto reveló su esposa

Un estudiante de la Universidad Bolivariana de Venezuela está enfrentando cargos por protestar en contra del gobierno de Delcy Rodríguez.

La víctima está identificado como Alexander Rodríguez, quien enfrenta cargos por «desorden público, terrorismo, porte de arma ilícita y agresión a funcionarios policiales».

«A él lo están inculpando simplemente por pensar diferente, quieren que se declare culpable y él se vaya a juicio», denunció su esposa.

En esta línea, recalcó que está detenido «por protestar, por estar exigiendo derechos, no tanto para nosotros sino para Venezuela».

🔴 #NoticiasAhora | El estudiante de la UBV, Alexander Rodríguez, enfrenta cargos por presuntos delitos vinculados al terrorismo tras su citación en el Palacio de Justicia. Su entorno familiar denuncia presiones para la aceptación de culpas y señala irregularidades procesales.… pic.twitter.com/vG5E3VhjRF — VPItv (@VPITV) August 19, 2026

Miembros de la coalición sindical también estuvieron acompañándolo en los tribunales.

«Tienen que tener claro que la represión continúa vivita y coleando. El caso de Alexander es un caso de esos que están pasando en toda Venezuela. A él lo están acusando a partir del 10 de abril, un día después que fuimos nosotros a la marcha a Miraflores», indicó José Patines.

Además, destacó la lucha que ha llevado Alexander desde los hechos del 3 de enero. «Ese muchacho siempre ha estado con nosotros en todas las protestas en las calles después del 3 de enero».

Mientras tanto, el sindicalista Carlos Salazar hizo un llamado la comunidad internacional. «Lo están inculpando, imagínese de que nosotros íbamos a tumbar al gobierno, si a ustedes los tumbaron los Estados Unidos qué nos van a culpar a nosotros».

«Miren lo que está pasando, por luchas por derechos y por una Venezuela libre», concluyó.