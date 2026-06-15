«Enfermedades a la vuelta de la esquina»: Experta advirtió que están ante «un problema serio» por «limitaciones» con las vacunas

La doctora Gloria González, jefa del servicio de pediatría del Hospital Carlos J. Bello, Cruz Roja Venezolana, alertó sobre las consecuencias que podría traer la racionalización de vacunas en el país.

Durante una entrevista con Caraota Digital, la experta señaló que toda esta situación promueve la oportunidad perdida de inmunización, que ocurre «cuando una persona acude a un centro o servicio de salud, es médicamente apta para ser vacunada y necesita dosis del esquema, pero se marcha sin recibir todas las vacunas que le corresponden».

Con respecto a las limitaciones de la vacuna BCG (contra la tuberculosis), destacó la angustia que puede generar para una familia. “La BCG es una vacuna que solamente la colocan en el sector público. Muchas familias creen que si el niño no se coloca la vacuna BCG no puede ni salir”.

“El paciente tiene que ir de un centro de salud a otro, averiguando qué día colocan la vacuna, llevar a ese niño bien temprano. Por otro lado, volvemos al mismo punto, se caen oportunidades perdidas de inmunización. Porque no sabemos si esos padres van a volver luego a colocarle la vacuna”, acotó.

¿QUÉ PASA SI UN NIÑO NO RECIBE EL REFUERZO?

La galena explicó que ocurre si el paciente no recibe el refuerzo a tiempo. «El niño no queda completamente desprotegido. Se piensa que con tres dosis de la vacuna hay cierta protección contra las enfermedades que se previenen con la vacuna pentavalente, tétanos, tosferina, difteria, hepatitis B, influenza, así como la vacuna de la polio, pero tampoco queda 100% protegido, porque para eso existen los refuerzos, para reforzar la inmunidad y para que aquellos niños que no recibieron las primeras tres dosis queden inmunizados correctamente».

«Pero el hecho de que uno no tenga el refuerzo de la vacuna hace que la presencia de enfermedades esté a la vuelta de la esquina. Todo eso se le suma a que la cobertura de inmunización en Venezuela está por debajo de los estándares establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), están por debajo del 50%, y generalmente las madres acuden a la primera dosis y luego se pierden para la segunda y tercera dosis», advirtió.

«En esto influyen diversos factores, la movilidad, la disposición de la vacuna, el horario, y este va a incidir epidemiológicamente en una cobertura mucho más baja, con el riesgo de que se puedan adquirir enfermedades que ya habían desaparecido o reactivarse otras. Sobre todo, que tenemos cerca de nuestro país sarampión en forma endémica en algunos países como México, Estados Unidos o Canadá», acotó.

González explicó que esto ocasiona un riesgo real. «El mayor temor que tenemos los pediatras y los médicos en general, es que vuelvan a aparecer enfermedades que ya muchos médicos, sobre todo los más jóvenes, ni siquiera la conocen. Hay médicos que no conocen el sarampión porque aquí se había erradicado hasta hace algunos años atrás que hubo otro brote importante. En la medida que la población no está vacunada aparecen enfermedades que ya se consideraban erradicadas y que muchas veces son desconocidas».

«Como son desconocidas, a veces los diagnósticos no son rápidos, ni apropiados, así como ha sucedido con la difteria o incluso con el sarampión. Los primeros casos a veces no son diagnosticados correctamente porque muchas veces los médicos ni siquiera han visto estas enfermedades», agregó.

LA CRISIS ELÉCTRICA TAMBIÉN INFLUYE

Por otra parte, González señaló que con la crisis eléctrica el tema de la cadena de frío es bastante complejo. «En muchos lugares, sobre todo en el interior del país, sabemos que hay problemas serios de suministro eléctrico, pueden pasar de seis a ocho horas sin suministro. Muchos hospitales no tienen planta eléctrica, de manera que en muchas ocasiones no sabemos si la conservación de la vacuna es la correcta».

No obstante, destacó que el personal de salud ha tenido que ingeniárselas. «Tanto en los estudios de postgrado como pregrado para el personal de salud en general se dan siempre instrucciones de cómo conservar las vacunas de la manera más segura, se usan paquetes de hielo, de gel, botellas de agua, de mantener las puertas de las neveras con las gomas que funcionen adecuadamente y no estar abriendo y cerrando la puerta de manera constante, para mantener la temperatura por mucho más tiempo».

«Sin embargo, no podemos asegurar 100% que la vacuna no salga en algún momento de lo que es la cadena de frío y pueda haber riesgo de que haya perdido su efectividad. Así que estamos ante un problema serio, no solamente por la falta de vacunas, sino por la conservación y la falta de transporte», sostuvo.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

González sostuvo que el problema de racionalización de vacunas se suma a otros que ya venía arrastrando el sistema de salud. «El panorama en este momento es complejo. Ya de por sí el esquema de vacunación en Venezuela es un esquema que no cumple con los estándares recomendados para los países de Latinoamérica».

«Nosotros aquí ponemos las vacunas más básicas, y ahora tenemos esta situación en la que no se adquirieron la cantidad de vacunas que necesita el país», sostuvo.

«¿Qué quedan? Las vacunas que se colocan en el sector privado, pero son bien costosas, porque son importadas y el tema es complejo para uno indicarles a los padres que vayan a un centro privado a buscar las vacunas», manifestó.

«No nos queda más que instar a los organismos encargados de la adquisición de las vacunas que este tema se resuelva a la brevedad posible, de manera más bien de que cada día se aumente la cobertura de inmunización en el país y no tengamos este tema que aleja a los pacientes de los sitios de vacunación», concluyó.

LO QUE HABÍA DICHO EL MINISTERIO DE SALUD

De acuerdo a la circular N° VRSC/DGE/DI 020/2026, la Dirección Nacional de Inmunizaciones del Ministerio de Salud emitió instrucciones «para la optimización del uso de las vacunas disponibles ante la limitada cantidad de dosis de BCG, Pentavalente (DPT, Hib, Hep B), Toxoide Tetánico-Diftérico y SRP (sarampión, rubéola y parotiditis). Estableciendo medidas de racionalización que incluyen el diferimiento o suspensión temporal de algunas dosis del esquema nacional».

«Dichas limitaciones comprometen el cumplimiento de las metas de cobertura del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). Y exponen a la población infantil y adulta a riesgos epidemiológicos prevenibles», señalaron las autoridades médicas en respuesta.