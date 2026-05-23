Encargado de negocios Barrett se reunió con el equipo económico del país para «impulsar la fase de recuperación»

El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, se reunió este jueves con el presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Luis Pérez, y el vicepresidente de Economía, Calixto Ortega.

La Embajada de Estados Unidos en la ciudad capital publicó en sus redes sociales un mensaje de Barrett. El diplomático reveló detalles sobre los temas que abordó con Pérez, Ortega y el ministro de Minas, Héctor Silva.

Barrett dejó claro cuál fue el objetivo de la reunión: «impulsar la fase de recuperación económica del plan» del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Venezuela.

BARRETT ELOGIA LA LEY DE MINAS

El diplomático también elogió la reciente reforma de la Ley de Minas, aprobada por la Asamblea Nacional a principios de abril. Para Barrett, se trata de un marco legal que puede atraer inversión privada para el sector.

«La nueva Ley de Minas representa un paso importante por lo que alenté al Ministerio a seguir avanzando en consulta con el sector privado en un proceso que brinde previsibilidad y seguridad a los inversionistas», afirmó Barrett.

Al igual que en otras ocasiones, Barrett confirmó que hay gestiones para concretar inversiones en el país. «Empresas estadounidenses de alta calidad están listas para participar y aportar experiencia de vanguardia y valor a largo plazo para Venezuela», sentenció.

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Me reuní con el Ministro de Minas, Héctor Silva, junto con el vicepresidente Sectorial de Economía Calixto Ortega y el presidente del Banco Central de Venezuela Luis Pérez, de las autoridades interinas, para impulsar la fase de recuperación económica del plan de @POTUS para… pic.twitter.com/xdrZrxmEex — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) May 22, 2026



Barrett ha tenido varias reuniones con el gabinete de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. La semana pasada, habló con el ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, para «trabajar en la reconstrucción de la red eléctrica».

La propia Delcy Rodríguez sostuvo una reunión con Barrett tras su llegada a Caracas. En el encuentro se abordó la formación de una «asociación productiva y estratégica» entre Estados Unidos y Venezuela, según el Palacio de Miraflores.