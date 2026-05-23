Delcy Rodríguez anuncia que en junio comienza consulta nacional para reformar la Justicia

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes que el próximo 1 de junio comenzará la consulta nacional para reformar la Justicia penal del país suramericano, que busca superar desafíos como el retardo procesal.

«Todo el sistema de justicia penal en Venezuela se articula con un único fin, que es lograr una reforma donde la justicia alcance para todos los venezolanos», indicó Rodríguez en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

La mandataria dijo que en un primer diagnóstico encontraron tres grandes desafíos: el retardo procesal, la corrupción judicial y la criminalización de la pobreza, luego de determinar que el 68 % de las personas encarceladas en el país son de estratos económicos y sociales «menos favorecidos».

#22May | La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anuncia que en junio comienza la consulta nacional para reformar la Justicia penal en el país con el objetivo que la justicia alcance para todos los venezolanos Video: VTV pic.twitter.com/dkd7cMR3We — Caraota Digital (@CaraotaDigital) May 22, 2026

Asimismo, denunció que actualmente hay jueces que piden «comisiones» o extorsionan para otorgar medidas de libertad.

Sobre el retardo procesal, Rodríguez indicó que firmó la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que aumentó la cantidad de magistrados de 20 a 32, por lo que dijo que espera que esto incida en mayor actividad judicial.

Igualmente, la presidenta hizo un llamado para que no se politice ni se partidice este proceso de consulta para la reforma de la justicia en el país suramericano.

«Yo pido que no haya utilización ni política ni partidista de un proceso que busca genuinamente la transformación del sistema penal en nuestro país», subrayó.

En abril pasado, Rodríguez instaló una comisión para la Gran Consulta sobre la Reforma a la Justicia Penal, con el objetivo de superar los «males que persisten» en el sistema judicial, afectado por el retardo procesal y la corrupción.