«Encapuchados y con fusiles en mano»: Periodista Maryorin Méndez relató cómo fue su detención en alrededores de El Helicoide

La periodista Maryorin Méndez fue detenida brevemente el miércoles por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Ahora relató a Caraota Digital cómo fueron esos momentos.

Méndez y y otros trabajadores de la prensa cubrían la protesta de familiares de presos políticos a las afueras de El Helicoide, sede del Sebin. Junto con los reporteros gráficos Miguel Gutiérrez y Leonardo Fernández, subió a un sector popular para tener una «vista privilegiada» del centro de reclusión.

«De repente llegan tres motos con funcionarios del Sebin encapuchados con armas en mano, fusiles, de una manera muy agresiva. Me arrebatan el celular, yo se los arrebato a ellos», recordó Méndez.

Mientras que los funcionarios forcejeaban con los reporteros para quitarles sus cámaras, Méndez recordó que discutió con un agente. «Yo voy a colaborar siempre que no sea violento, no me golpees», le dijo al efectivo de inteligencia.

«Todos accedieron. Los muchachos le guindaron las cámaras a los funcionarios encapuchados en el cuello. Nos hicieron subir a las motos y nos llevaron hasta dentro de El Helicoide», expuso.

MÉNDEZ EN EL HELICOIDE

La periodista recordó que subieron hasta la punta del espiral de El Helicoide y los reportes gráficos fueron a una oficina. Méndez presume que los iban a interrogar o revisar el material, aunque nunca les aclararon a qué se debían la detención.

«Nos desviamos porque en ese momento estaban lanzando bombas lacrimógenas adentro. No sé si era por los detenidos, no sé si era un simulacro, un ejercicio, no lo sé», señaló Méndez, quien afirmó que «se ahogó» producto de los gases.

Una vez logró recomponerse con la ayuda de unos agentes, volvió a subir a la moto para ir a la oficina. Sin embargo, al llegar, se llevó la sorpresa de que le estaban entregando sus equipos a ambos reportes gráficos y les dijeron que se fueran.

Méndez destacó que los familiares de los presos políticos se percataron de lo ocurrido y exigieron que los liberaran. «Ellos avisaron que me habían detenido y habían detenido a los dos fotoperiodistas», detalló.

#AHORA | Así fue el momento cuando funcionarios ingresan dentro del Sebin a los periodistas Leo Fernández, Miguel Gutiérrez y Maryorin Méndez Video: @DiarioTalCual pic.twitter.com/lzGvvlfzvV — Caraota Digital (@CaraotaDigital) June 3, 2026



En retrospectiva, Méndez presume que los agentes pretendían sacarlos del lugar para que no tomaran imágenes de los manifestantes, quienes estaban a la espera de tener información sobre los traslados de los presos políticos.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa (SNTP) y el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) denunciaron las detenciones de Méndez, Fernández y Gutierrez, exigiendo que se respete la cobertura periodística.

Reportes extraoficiales indican que decenas de personas fueron trasladadas desde El Helicoide hacia distintos centros de reclusión. Presos políticos fueron internados en La Planta, en Caracas, pero también en cárceles ubicadas fuera de Caracas.