EN VIDEOS: Jóvenes salieron a protestar en todo el país por la libertad de los presos políticos

Jóvenes de todo el país salieron este jueves a concentrarse en diferentes puntos con motivo del Día de la Juventud y para exigir la libertad de los presos políticos.

Desde tempranas horas de la mañana, estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) recorrieron los pasillos del centro educativo con pancartas y cánticos en favor de los presos políticos, con destino a la plaza del Rectorado.

#AlMomento | Estudiantes recorren los pasillos de la UCV con destino a la plaza del rectorado ¡Exigen libertad, autonomía y democracia! pic.twitter.com/kQQP8dOXiN — Viva la UCV (@VivaLaUCV) February 12, 2026

Sin embargo, activistas, partidos políticos y miembros de la sociedad civil acudieron a la casa de estudio para exigir también la autonomía universitaria y el restablecimiento de la democracia.

«Luchamos por la libertad que queremos y hoy tenemos la responsabilidad histórica de todas esas generaciones de estudiantes. Hoy es nuestro momento, con valentía, con gallardía. Hoy tengo esperanza de que esto puede ser distinto, y ya no tengo miedo, hoy nos toca a nosotros y es nuestra responsabilidad», indicó una dirigente estudiantil.

Asimismo, los voceros estudiantiles enfatizaron que la universidad no puede permanecer indiferente ante la situación de los ciudadanos privados de libertad por motivos políticos.

#EnFotos | Estudiantes de la UCV se movilizan con distintas consignas para celebrar el día de la juventud en Venezuela pic.twitter.com/znplPW6Wsn — Viva la UCV (@VivaLaUCV) February 12, 2026

PROTESTA EN OTROS ESTADOS DEL PAÍS

Por su parte, en la Universidad de Los Andes (ULA) desplegaron una gigantesca pancarta desde la madrugada que decía «libertad para todos los presos políticos».

#12Feb | Estudiantes convocaron a protestar este jueves para exigir la libertad de los presos políticos y una transición democrática, en el contexto del Día de la Juventud. Así amaneció la ULA pic.twitter.com/jzzLU1Nkmq — Caraota Digital (@CaraotaDigital) February 12, 2026

En Guayana, tanto estudiantes como trabajadores, respaldaron la concentración y recordaron a aquellos fallecidos por la represión, entre los que destacaron el caso de Augusto Puga.

#12Feb | Civiles y estudiantes en Guyana recordaron a los caídos por la represión, entre ellos Augusto Puga. Video: @CronicaUno pic.twitter.com/hUJZBUyQ1K — Caraota Digital (@CaraotaDigital) February 12, 2026

Asimismo, en Mérida también se dio inicio a una marcha por los presos políticos que tiene como objetivo llegar hasta la sede regional de la Defensoría del Pueblo.

#12Feb | Estudiantes en Mérida marchan hasta la sede regional de la Defensoría del Pueblo para exigir la liberación de los presos políticos. Videos: @Gbastidas pic.twitter.com/oOSlFW16V9 — Caraota Digital (@CaraotaDigital) February 12, 2026

En el estado Bolívar, la concentración también se convirtió en una marcha con la que la juventud tomó las calles para alzar su voz por las exigencias que tienen.

Igualmente, en Carabobo un grupo de personas se concentró con pancartas y banderas de Venezuela para pedir la liberación de los presos políticos y la transición democrática.