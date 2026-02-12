Venezuela

EN VIDEOS: Jóvenes salieron a protestar en todo el país por la libertad de los presos políticos

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
4 Min de Lectura
presos

Jóvenes de todo el país salieron este jueves a concentrarse en diferentes puntos con motivo del Día de la Juventud y para exigir la libertad de los presos políticos.

Desde tempranas horas de la mañana, estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) recorrieron los pasillos del centro educativo con pancartas y cánticos en favor de los presos políticos, con destino a la plaza del Rectorado.

Sin embargo, activistas, partidos políticos y miembros de la sociedad civil acudieron a la casa de estudio para exigir también la autonomía universitaria y el restablecimiento de la democracia.

«Luchamos por la libertad que queremos y hoy tenemos la responsabilidad histórica de todas esas generaciones de estudiantes. Hoy es nuestro momento, con valentía, con gallardía. Hoy tengo esperanza de que esto puede ser distinto, y ya no tengo miedo, hoy nos toca a nosotros y es nuestra responsabilidad», indicó una dirigente estudiantil.

LEA TAMBIÉN: «LO ÚNICO QUE HICIMOS FUE DEFENDER LA VERDAD»: UNA MULTITUD RECIBIÓ A MARÍA OROPEZA EN PORTUGUESA TRAS ESTAR 17 MESES DETENIDA

Asimismo, los voceros estudiantiles enfatizaron que la universidad no puede permanecer indiferente ante la situación de los ciudadanos privados de libertad por motivos políticos.

PROTESTA EN OTROS ESTADOS DEL PAÍS 

Por su parte, en la Universidad de Los Andes (ULA) desplegaron una gigantesca pancarta desde la madrugada que decía «libertad para todos los presos políticos».

En Guayana, tanto estudiantes como trabajadores, respaldaron la concentración y recordaron a aquellos fallecidos por la represión, entre los que destacaron el caso de Augusto Puga.

Asimismo, en Mérida también se dio inicio a una marcha por los presos políticos que tiene como objetivo llegar hasta la sede regional de la Defensoría del Pueblo.

En el estado Bolívar, la concentración también se convirtió en una marcha con la que la juventud tomó las calles para alzar su voz por las exigencias que tienen.

Igualmente, en Carabobo un grupo de personas se concentró con pancartas y banderas de Venezuela para pedir la liberación de los presos políticos y la transición democrática.

