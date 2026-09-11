EN VIDEOS: Venezolanos conmemoran el Día de la Virgen de Coromoto este 11Sep, estas son las actividades que harán en su honor

Una jornada de profunda espiritualidad embarga a la nación este 11 de septiembre con motivo del Día de la Virgen de Coromoto, patrona nacional; una fecha que moviliza las oraciones y expresiones de fe de millones de creyentes.

La conmemoración rememora la aparición mariana ocurrida el 8 de septiembre de 1652 en Guanare, estado Portuguesa, momento en el cual la imagen sagrada se le apareció al cacique Coromoto, transformándose en pilar de la tradición católica local.

«Hace más de 370 años, la Madre de Dios dejó su huella en nuestra tierra con un mensaje claro de fe y unidad. Hoy, los venezolanos dentro y fuera del país nos unimos en una sola oración para pedir por la paz, la esperanza y el futuro de nuestra nación», expresó la Arquidiócesis de Caracas al respecto.

Esta escena ocurre cada 8 de septiembre, casi en el mismo pedazo de tierra donde comenzó todo. Aquí, en Guanare, donde en 1652 la Virgen María se apareció al cacique Coromoto, de la tribu de los Cospes. El lugar existe. Se llama la Quebrada de la Virgen, y cada septiembre la… pic.twitter.com/dn0yAEYTmv — José (@untalperezv) September 11, 2026

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Siglos más tarde, el 11 de septiembre de 1952, el papa Pío XII declaró de forma oficial a la Virgen de Coromoto como la patrona de Venezuela, afianzando su arraigo en la identidad espiritual del pueblo venezolano.

Como es costumbre, el Santuario Nacional de Nuestra Señora de Coromoto y las diversas parroquias del país congregan a multitudes que participan en la programación litúrgica diseñada para honrar a la advocación.

Mañana, 8 de septiembre, Venezuela comienza a celebrar, desde Guanare, el Año Jubilar Coromotano 2026–2027. No es una fecha cualquiera. Es un año entero de júbilo, peregrinación y fe que nos conducirá hasta el 8 de septiembre de 2027, cuando celebraremos 375 años de la aparición… pic.twitter.com/MjdTiBYrcG — José (@untalperezv) September 7, 2026

ACTIVIDADES EN HONOR A LA VIRGEN

En el santuario guanareño se llevó a cabo una serie de actividades musicales que incluyó serenatas con el propósito de rendir tributo a la patrona.

«Celebramos a nuestra patrona cantándole el cumpleaños con la alegría sencilla de quien le canta a su propia madre. Una pequeña celebración que marcó el inicio de este tiempo especial de jubileo en nuestra comunidad», señaló en Instagram la cuenta oficial dedicada a la Virgen.

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De igual forma, esta tarde se realizará el rezo del santo rosario a las 4:30 p. m., mientras que a las 5:00 p. m. se oficiará la misa central.

Posteriormente, a las 6:00 p. m., comenzará la procesión con la sagrada imagen de Nuestra Señora de Coromoto.

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Esta efeméride convoca múltiples manifestaciones de veneración hacia la advocación, vista por la comunidad de fieles como un faro de protección, reconciliación y esperanza para los hogares del país.

A través de estos encuentros de oración, la feligresía ratifica sus promesas ante la patrona nacional, acompañando los actos religiosos distribuidos en las diferentes diócesis del territorio venezolano.