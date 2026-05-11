EN VIDEOS: Trancaron la carretera Panamericana para exigir restablecimiento del servicio de agua en los Altos Mirandinos

Este lunes en horas de la mañana ocurrió una doble protesta en la carretera Panamericana que dejó varados a cientos de conductores que se dirigían a Caracas, debido a que vecinos de la zona exigen respuestas al tener más de una semana sin el servicio de agua potable.

La primera concentración se registró a la altura de Super Líder, en sentido Los Teques – Caracas. Residentes de varios sectores bloquearon la vía tras cumplir más de una semana sin recibir agua por tubería.

‼️🚨 Venezuela colapsada: vecinos de los Altos Mirandinos trancan la carretera Panamericana tras más de una semana sin agua, mientras el régimen sigue ausente e incapaz de resolver los problemas básicos del país. Cientos de conductores permanecen atrapados este lunes por las… pic.twitter.com/lDaagrL0Yt — freddyzur (@freddyzur) May 11, 2026

Los manifestantes exigieron una respuesta inmediata de las autoridades y aseguran que la situación se ha vuelto insostenible ante la prolongada falla del servicio.

Minutos después se reportó otra protesta similar a la altura del barrio Sucre, lo que agravó aún más la congestión en la principal arteria vial de los Altos Mirandinos.

La tranca la lideraron vecinos de las comunidades de La Macarena, La Cruz, Vuelta Azul y El Aguacate.

Al cabo de un par de horas funcionarios de organismos de seguridad llegaron al sector y tras dialogar con los vecinos lograron que se restableciera el paso de vehículos parcialmente.