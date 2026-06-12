EN VIDEOS | Sindicalistas denunciaron persecución en Monagas: «Estamos luchando por salarios y pensiones»

Los dirigentes Carlos Salazar y José Patines, de la Coalición Sindical, fueron «perseguidos» por camionetas y motos tras participar en una movilización en la localidad de Punta de Mata, en el estado Monagas.

Salazar explicó a Caraota Digital que los hechos se dieron cerca de las 3:30 de la tarde. Poco antes, estuvo presente en una «movilización con la coalición sindical del sector petrolero, jubilados, pensionados, sociedad civil y movimientos políticos».

«Fuimos perseguidos por una camioneta de color azul y una camioneta de color blanco más dos motorizados, en la cual uno de ellos pudimos este tomarle una foto y un video», aseveró Salaza, integrante de la Coalición Sindical.

El dirigente responsabilizó al ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, por lo ocurrido. Para Salazar, se trata de acciones para evitar que la sociedad civil y los trabajadores exijan mejoras salariales.

#11Jun | Los dirigentes Carlos Salazar y José Patines, de la Coalición Sindical, fueron «perseguidos» por camionetas y motos tras participar en una movilización en la localidad de Punta de Mata, en el estado Monagas 📹: Cortesía pic.twitter.com/bhdnkxJIGs — Caraota Digital (@CaraotaDigital) June 12, 2026



Salazar compartió videos en los que se puede apreciar a las camionetas siguiendo al vehículo en que se desplazaba junto a al dirigente sindical José Patines. En otro de ellos le reclama a uno de los motorizados que los seguían en la carretera.

SALAZAR: SIGUE LA MOVILIZACIÓN

A pesar de estos incidentes, Salazar insistió en que «estamos haciendo una jornada por todo el estado». Para este viernes, 12 de junio, acompañará una movilización en Cumaná, estado Sucre.

«Están luchando por salarios y pensiones, pero también, por supuesto, por un cronograma electoral presidencial ya. Y eso es lo que le duele al gobierno. Que también estamos luchando porque liberen a los más de 250 presos políticos», sentenció Salazar.

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Salazar alertó a organizaciones de derechos humanos, el Alto Comisionado de Derechos Humanos y la Comisión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas por la persecución contra los integrantes de la Coalición Sindical.

Las autoridades han excarcelado a cientos de personas en los últimos meses, en el marco de la Ley de Amnistía. Sin embargo, ONG han alertado que todavía hay cientos de presos políticos y casos de persecución contra dirigente políticos y sindicales.