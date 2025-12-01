EN VIDEOS: Santa de la Cota Mil apareció como cada 1Dic para darle la bienvenida a la Navidad

Como se ha vuelto una tradición, todos los años para los caraqueños, este lunes, 1 de diciembre, le dieron la bienvenida a la Navidad con el arribo del Santa de la Cota Mil, que desde las 6:30 a.m. empezó a repartir felicidad entre los niños y adultos que transitaban en la avenida Boyacá.

En redes sociales empezaron a circular las imágenes de cómo tanto niños como adultos se detenían para saludar al Santa, y muchos recibieron obsequios como juguetes o golosinas.

De igual forma, muchos aprovecharon la ocasión para bajar de sus vehículos y tomarse fotos con el icónico personaje de la tradición navideña en la capital, así como con las duendecitas que lo acompañaban.

El Santa de la Cota Mil es recibido con alegría y buenos deseos. Este icónico personaje regaló juguetes a los más pequeños como recuerdo de Navidad. pic.twitter.com/hPkXLznRDW — Wiliam Sánchez (@sanchezwiliamtv) December 1, 2025

Desde hace más de 20 años el Santa de la Cota Mil se ha hecho presente cada 1 de diciembre para marcar oficialmente el inicio de las festividades decembrinas en la capital.

Como cada 1 de diciembre, la Cota Mil se llenó de magia y alegría. El querido Santa de la Cota Mil, acompañado de sus traviesas duendecillas, iluminó la ciudad con sonrisas, abrazos y fotografías que atraparon la esencia de la Navidad caraqueña. Por unos minutos, la prisa se… pic.twitter.com/KwPCia2gsL — freddyzur (@freddyzur) December 1, 2025

«Ya hay bastantes adultos y niños tomándose la tradicional foto. Funcionarios de la PNB tránsito piden que se retiren del lugar debido al tráfico, las personas se están organizando mejor para continuar la actividad», informó el reportero Robert Lobo en sus redes sociales.

#Caracas Santa llegó a la Cota Mil. Pasadas las 6:30am ya hay bastantes adultos y niños tomándose la tradicional foto. Funcionarios de la PNB tránsito piden que se retiren del lugar debido al tráfico, las personas se están organizando mejor para continuar la actividad. pic.twitter.com/39Vrjkb7kA — Robert Lobo (@RobertLobo_) December 1, 2025

Detrás de la barba y el tradicional traje se encuentra el querido actor Gilberto Sánchez, quien se ha encargado de mantener viva esta particular manera de comenzar el mes más esperado del año.