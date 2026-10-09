EN VIDEOS: Repentino aguacero generó caos en Caracas este 9-Oct

Las intensas lluvias que azotaron este viernes a la Gran Caracas generaron anegaciones en varias partes de la ciudad. Escenas de caos se vivieron en distintas zonas de la capital, afectando el tránsito vehicular.

Una de las zonas más afectada fue la parroquia Petare, en el municipio Sucre, en el extremo este de Caracas. Según reportes en redes sociales, la intensidad de las lluvias provocó anegaciones en algunas calles.

Una vivienda, ubicada en la calle 37 del barrio Unión, se desplomó esta tarde por un deslizamiento de tierra. En las imágenes se aprecia que la estructura colapsó y los escombros cayeron por un barranco.

Vecinos de la zona pidieron la presencia de organismos de emergencias, alegando que varias personas resultaron afectadas. Hasta el momento, no hay reporte de heridos o fallecidos por este siniestro.

LLUVIAS EN LAS CALLES

Petare fue tan solo una de las tantas zonas que se vieron afectadas por las lluvias. Diversas autopistas y avenidas registraron un lentitud en el tránsito vehicular, tanto por motos estacionadas bajo los puentes o por anegaciones en las vías.

Decenas de motorizados se protegieron de las lluvias debajo de los elevados de Los Ruices y Altamira en al Autopista Gran Cacique Guaicaipuro (Francisco Fajardo), en sentido Plaza Venezuela. Esto generó problemas en el tránsito vehicular en esta importante arteria vial.

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Por otra parte, un árbol se desplomó sobre la cerca perimetral de un edificio ubicado en la avenida Bogotá, en Plaza Venezuela. Cuadrillas de la Alcaldía de Caracas se desplazaron al lugar para podar y despejar la vía.

También hubo problemas en el tránsito de la avenida Tamanaco, en el sector El Llanito, producto de la anegación de la vía. Los conductores se vieron obligados a tomar calles alternas.

Un caso parecido se dio en la entrada de La Pica y Niño Jesús en la vía hacia el sector El Junquito. Producto de la intensas lluvias, un gran torrente de agua fluyó sobre las calles, restringiendo el paso peatonal y vehicular.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) indicó que las lluvias también afectaron los estados Miranda, Aragua, Carabobo y Yaracuy. Hubo reportes de descargas eléctricas en estas entidades.