Venezuela

EN VIDEOS: Protestaron en la UCV para exigir la libertad de todos los presos políticos

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
estudiantes

Estudiantes universitarios, así como miembros de otros sectores de la sociedad civil, se concentraron este martes en la Universidad Central de Venezuela para exigir la liberación inmediata de todos los presos políticos.

Al grito de «libertad», los estudiantes desplegaron una gigantesca pancarta en la Plaza El Rectorado en respaldo a los presos políticos. Asimismo, pronunciaron cánticos como «ni uno, ni dos, libérenlos a todos».

Leer Más

La respuesta de Saab a la denuncia que hizo la actriz Ivette Domínguez tras ser acosada por «una secta»
Cerrarán autopista de Prados del Este por «rehabilitación vial», este es el horario
Pronostican ola de calor en el país al menos hasta principios de mayo

Entre las peticiones también destaca la aprobación total de la ley de amnistía sin condiciones para todos por igual.

LEA TAMBIÉN: EN VIDEO: LAURA DOGU RECORRIÓ LA EMBAJADA DE EEUU EN CARACAS Y HABLÓ DE LAS «TRES FASES» QUE EJECUTARÁN DURANTE SU «MISIÓN DIPLOMÁTICA» EN EL PAÍS

Pocas horas antes Octavio González, vocero del movimiento estudiantil, pidió que la ley de amnistía no tenga «letras pequeñas» y se les dé la libertad plena a todos los presos políticos.

«El movimiento estudiantil reafirma y le pide la ciudadanía venezolana que no dejen solo a los estudiantes, no dejen solo a los profesores y familiares de los presos políticos. No nos dejen solos», dijo en un video divulgado en redes sociales.

Asimismo, ratificó su compromiso con los presos políticos. «Nosotros tenemos una agenda clara pacífica, porque no somos igual a ellos. No somos nosotros los que tenemos la agenda de la violencia, represión y terrorismo de Estado».

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Nicolás Maduro
El mensaje que le mandó Nicolás Maduro Guerra a su padre al cumplirse un mes de su detención por parte de EEUU
Venezuela
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, celebró este lunes, 26 de enero, la liberación de presos en Venezuela y dio las gracias a Delcy Rodríguez por "acceder a este importante gesto humanitario", un mensaje que llega el mismo día en que Caracas aseguró haber excarcelado a 808 personas en los últimos meses. 
Trump insiste en que está negociando con Gobierno cubano y que está «cerca» de un acuerdo
EEUU
perrita
EN VIDEO: El emotivo rescate de Milagros, una perrita que habían abandonado en un contenedor de basura en Colombia
Mundo