EN VIDEOS: Protestaron en la UCV para exigir la libertad de todos los presos políticos

Estudiantes universitarios, así como miembros de otros sectores de la sociedad civil, se concentraron este martes en la Universidad Central de Venezuela para exigir la liberación inmediata de todos los presos políticos.

Al grito de «libertad», los estudiantes desplegaron una gigantesca pancarta en la Plaza El Rectorado en respaldo a los presos políticos. Asimismo, pronunciaron cánticos como «ni uno, ni dos, libérenlos a todos».

#AlMomento | Estudiantes de la UCV exigen la liberación inmediata de los

Presos políticos y la aprobación total de la ley de amnistía sin condiciones para todos por igual. ¡Libérenlos a todos! pic.twitter.com/gipccr48uA — Viva la UCV (@VivaLaUCV) February 3, 2026

Entre las peticiones también destaca la aprobación total de la ley de amnistía sin condiciones para todos por igual.

¡Delcy responde, los ucevistas no se esconden! Desde la UCV los estudiantes dan la cara, alzan la voz y exigen amnistía ya. No hay miedo cuando se lucha por la libertad. Aquí seguimos, hasta que sean todos. pic.twitter.com/FvjW6iw9qS — Estudiantes con Vzla (@EstConVzla) February 3, 2026

Pocas horas antes Octavio González, vocero del movimiento estudiantil, pidió que la ley de amnistía no tenga «letras pequeñas» y se les dé la libertad plena a todos los presos políticos.

#AlMomento | Así inicia la concentración en la FCU-UCV a favor de la amnistía total para todos los presos políticos de Venezuela pic.twitter.com/kZ3EJGZPd2 — Viva la UCV (@VivaLaUCV) February 3, 2026

«El movimiento estudiantil reafirma y le pide la ciudadanía venezolana que no dejen solo a los estudiantes, no dejen solo a los profesores y familiares de los presos políticos. No nos dejen solos», dijo en un video divulgado en redes sociales.

NI UNO, NI DOS, LIBÉRENLOS A TODOS ‼️ Desde la UCV, el movimiento estudiantil y la sociedad civil alzan la voz por cada preso político del régimen chavista. Venezuela no se detiene hasta #QueSeanTodos ‼️🇻🇪 pic.twitter.com/3k32JDrIhh — Mundo Con Vzla (@MundoConVzla) February 3, 2026

Asimismo, ratificó su compromiso con los presos políticos. «Nosotros tenemos una agenda clara pacífica, porque no somos igual a ellos. No somos nosotros los que tenemos la agenda de la violencia, represión y terrorismo de Estado».