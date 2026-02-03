Venezuela

EN VIDEO: Laura Dogu recorrió la Embajada de EEUU en Caracas y habló de las «tres fases» que ejecutarán durante su «misión diplomática» en el país

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura
La encargada de negocios de Estados Unidos para Venezuela, Laura Dogu, publicó un video para anunciar la reapertura de la embajada norteamericana en Caracas, al tiempo que reiteró los planes que tienen a corto, mediano y largo plazo.

«Hola, Venezuela. Mi nombre es Laura Dogu. Me siento muy honrada de ejercer el cargo de encargada de negocios de los Estados Unidos para Venezuela. Fui embajadora en Honduras y también embajadora en Nicaragua. Y ahora el presidente Trump y el secretario Rubio me han confiado el cargo para liderar nuestra misión aquí en Caracas. Es un momento histórico para ambos países», señaló.

Fiscalía de Venezuela dice que entre "100 y 120 venezolanos" murieron tras ataque de EEUU
Fiscalía de Venezuela dice que entre «100 y 120 venezolanos» murieron tras ataque de EEUU
Dólar paralelo subió bastante este 18Jun: Así se cotizó
EEUU reiteró el llamado a sus ciudadanos para que no viajen a Venezuela tras advertencia de Jorge Rodríguez

En el clip se puede ver a la encargada de negocios recorriendo la embajada y sus alrededores, así como el caluroso recibimiento que tuvo.

«Como dijo el secretario Rubio, queremos una Venezuela amigable, estable, próspera y democrática. Para lograrlo, mi equipo y yo vamos a trabajar mano a mano con los venezolanos, representantes de una variedad de sectores y perspectivas», indicó Dogu.

PLAN DE TRES FASES DE EEUU

La encargada de negocios informó que ejecutarán un plan en tres fases:

  • Primero, la estabilización del país y la restauración de la seguridad.
  • Segundo, la recuperación de la economía para el beneficio de todos los venezolanos.
  • Tercero, la transición hacia una Venezuela amigable, estable, próspera y democrática.

«El presidente Trump ha tomado decisiones y ahora las estamos implementando. El anuncio de la reapertura del espacio aéreo y la licencia general emitida hace algunos días son pasos claves para fortalecer la recuperación económica», continuó.

En este sentido, destacó la importancia de sembrar buenas bases en el proceso. «Vamos a asegurar que nuestro progreso sea sostenible y fundamentalmente que brinde beneficios tangibles tanto para el pueblo estadounidense como para el venezolano».

«Nuestra presencia aquí, hoy marca un nuevo capítulo y estoy lista para comenzar a trabajar», concluyó.

