EN VIDEOS: Policías lanzaron objetos contundentes y gas pimienta contra trabajadores en la marcha

Funcionarios policiales fueron captados este jueves lanzando objetos contundentes en contra de los trabajadores y sindicalistas que pretendían marchar hasta Miraflores para exigir reivindicaciones laborales.

En videos divulgados en redes sociales se puede ver como los cuerpos antimotines lanzan piedras y botellas de agua en contra de los manifestantes.

En respuesta, los trabajadores también lanzaron objetos en contra del piquete policial.

#AlMomento | Despliegan el murciélago a nivel de la Plaza el Venezolano. Los manifestantes responden al ataque de los miembros de la @PNBVzla luego que atacaran con objetos contundentes a los estudiantes y trabajadores pic.twitter.com/KCyRcpfOQE — Viva la UCV (@VivaLaUCV) April 9, 2026

El dirigente sindical, José Patines, denunció que no ha habido ningún cambio con el gobierno de Delcy Rodríguez.

«Aquí no ha cambiado nada. Seguimos en las mismas condiciones. Es lo que a ellos les dé la gana. Caminas hasta donde ellos quieran, comes lo que ellos quieran, te visten como ellos quieran, eso es lo que pretenden hacer», comentó en declaraciones a Guarimba Digital.

#EnVideo | Miembros de la @PNBVzla atacan con objetos contundentes a los manifestantes a su llegada a la plaza el Venezolano. Quienes deben garantizar la seguridad de los venezolanos, son los principales agresores y violadores de Derechos Humanos en Venezuela pic.twitter.com/T0fDfFQS7y — Viva la UCV (@VivaLaUCV) April 9, 2026

Preguntado sobre una persona desaparecida, el dirigente respondió: «Ya denunciamos a un compañero, dirigente sindical, estamos esperando que nos den el reporte». #AlMomento | Cuerpo represor del régimen venezolano recrudece la represión para impedir que los estudiantes y los trabajadores lleguen a la sede del Palacio de Miraflores ¡Esta unión obrera y estudiantil es indetenible! pic.twitter.com/rNHXAZmx4O — Viva la UCV (@VivaLaUCV) April 9, 2026

GAS PIMIENTA EN CONTRA DE LOS MANIFESTANTES

Por otra parte, se registraron reportes de que funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) usaron gas pimienta en contra de un grupo de manifestantes.

En este sentido, precisaron que este episodio ocurrió en uno de los últimos piquetes en las cercanías de la Plaza El Venezolano donde rociaron el gas pimienta a los manifestantes que forcejearon para intentar romper el cerco, reseñó EFE.