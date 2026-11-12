EN VIDEOS: PNB impidió ingreso de eurodiputados a la casa de Perkins Rocha

La Policía Nacional Bolivariana (PNB) impidió este jueves el ingreso de los eurodiputados españoles Jorge Martín Frías y Hermann Tertsch a la casa del abogado y preso político Perkins Rocha, quien permanece en arresto domiciliario desde principios de año.

Los eurodiputados, quienes arribaron al país en la tarde del miércoles, fueron este 12 de noviembre al hogar de Rocha en Caracas. A las afueras del edificio residencial había un conjunto de funcionarios de la PNB que impidieron el ingreso.

Vente Venezuela informó en sus redes sociales la situación que se dio en el hogar de Rocha. Su esposa, María Constanza Cipriani, volvió a denunciar que las restricciones en visitas se hacen sin una orden judicial.

«A mí tú me puedes preguntar si el tribunal prohibió las visitas. Eso yo te lo puedo contestar», dijo su esposa. La situación irregular continuó por varios minutos y la tensión se mantuvo frente a la residencia.

#AHORA | Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) impiden el ingreso de eurodiputados Jorge Martín Frías y Hermann Tertsch a la residencia de Perkins Rocha https://t.co/D1kBDlKhrh — Caraota Digital (@CaraotaDigital) November 12, 2026



«Están poniéndole piedras al camino a algo que ya no se va a poder parar. Es absurdo por parte de las autoridades; deberían ir interiorizando que Venezuela es distinta y ya no lo pueden parar», dijo Tertsch frente a la PNB.

EURODIPUTADOS NO LOGRARON INGRESAR

Finalmente, los eurodiputados no lograron ingresar a la vivienda. Un conjunto de funcionarios permaneció apostado frente a la entrada del edificio y los parlamentarios no tuvieron más opción que comunicarse con Rocha por la ventana.

«Toda la inmensa mayoría de los venezolanos lo quiere a usted libre; sin arresto, sin argolla y sin nada que se le parezca. Libre como a todos los venezolanos, y se va a conseguir sin duda», grito Tertsch desde la calle.

Rocha, por su parte, agradeció a los eurodiputados por su compañía. «Este es un pueblo que lucha por su libertad. Gracias a España. Seremos libres», dijo el abogado, quien lleva más de dos años privado de libertad.

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¡Seremos libres! Desde el balcón de su residencia, @PerkinsRocha se comunica con los eurodiputados Jorge Martín Frías (@jm_frias) y Hermann Tertsch (@hermanntertsch), a quienes funcionarios del régimen impidieron la visita al preso político. “Gracias por acompañarnos. Este es un pueblo que lucha por su libertad. Gracias a España. Seremos libres”, dijo el también abogado, quien ya cumple dos años y tres meses sin libertad. “Toda la inmensa mayoría de los venezolanos lo quiere a usted libre; sin arresto, sin argolla y sin nada que se le parezca. Libre como a todos los venezolanos, y se va a conseguir sin duda”, le gritó Hermann. — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) November 12, 2026



La presencia policial en la casa de Rocha aumentó en horas de la mañana. En la noche del miércoles, fue visitado por la presidenta de la Asamblea Nacional y jefa de la delegación opositora en la Mesa de Diálogo, Dinorah Figuera.