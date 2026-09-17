EN VIDEOS: Onda tropical 50 generó fuertes lluvias en Caracas y Miranda este 17Sep

Fuertes lluvias se registraron la mañana de este jueves, 17 de septiembre, en Caracas y Miranda.

Dicha situación ha generado que muchos motorizados se refugiaran de la lluvia en los puentes de la ciudad capital, por lo que generan colapso en ciertos puntos.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que el paso de la onda tropical número 50 por el país y su interacción con la Zona de Convergencia Intertropical están dejando fuertes precipitaciones.

«Se mantiene desarrollo nuboso originando precipitaciones de intensidad variable, algunas con descargas eléctricas, en zonas de Miranda, Distrito Capital, La Guaira, Aragua y Carabobo», indicó.

Lluvia y fuerte retraso en Caracas. pic.twitter.com/kyHDQ5PJ8q — Michel Caballero Palma (@MichelCaballero) September 17, 2026

Asimismo, el organismo señaló que habrá mantos nubosos asociados a lluvias y chubascos en Amazonas, Bolívar, Anzoátegui, Guárico y el Lago de Maracaibo.

Mañana lluviosa en Caracas, Venezuela 🇻🇪 Setiembre 17 / 9 / 2026 pic.twitter.com/C9jWycXr81 — AJPalacios (@AJPalacios6) September 17, 2026

Durante las horas de la tarde y noche, se prevé cielo nublado con probables precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctrica, en zonas de nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Región Central, Llanos Centrales/Occidentales, Andes y Zulia.