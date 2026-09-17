Venezuela

EN VIDEOS: Onda tropical 50 generó fuertes lluvias en Caracas y Miranda este 17Sep

Kharelys Mendez
Kharelys Mendez
2 Min de Lectura

Fuertes lluvias se registraron la mañana de este jueves, 17 de septiembre, en Caracas y Miranda.

Dicha situación ha generado que muchos motorizados se refugiaran de la lluvia en los puentes de la ciudad capital, por lo que generan colapso en ciertos puntos.

- Publicidad -
Ad image

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que el paso de la onda tropical número 50 por el país y su interacción con la Zona de Convergencia Intertropical están dejando fuertes precipitaciones.

«Se mantiene desarrollo nuboso originando precipitaciones de intensidad variable, algunas con descargas eléctricas, en zonas de Miranda, Distrito Capital, La Guaira, Aragua y Carabobo», indicó.

Asimismo, el organismo señaló que habrá mantos nubosos asociados a lluvias y chubascos en Amazonas, Bolívar, Anzoátegui, Guárico y el Lago de Maracaibo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ADVIERTEN SOBRE PÉRDIDA DE MEGAVATIOS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL, PROPONEN ACELERAR ESTAS SOLUCIONES

Durante las horas de la tarde y noche, se prevé cielo nublado con probables precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctrica, en zonas de nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Región Central, Llanos Centrales/Occidentales, Andes y Zulia.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

📲 Sigue nuestras noticias en tiempo real uniéndote a las comunidades de Caraota Digital dando click: WhatsApp + Telegram. También tenemos app, descárgala: iOS  y Android 🌱

TASA BCV Jue 17/09
$ USD: 847,44 Bs
EUR: 977,67 Bs