Advierten sobre pérdida de megavatios en el Sistema Eléctrico Nacional, proponen acelerar estas soluciones

El ingeniero Roberto Vernet alertó sobre el deterioro de la infraestructura energética en el país, tras confirmarse una reciente falla en la turbina 17 de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar (Guri).

De acuerdo con el especialista, la paralización de esta unidad impacta de manera directa tanto en la producción propia como en la cadena de generación aguas abajo, comprometiendo la estabilidad de la red nacional.

“Siguen ocurriendo graves hechos que desmejoran el sistema eléctrico nacional. Ahora ha ocurrido una falla en la turbina 17 del Guri que, unido a lo que generaba más lo que se generaría aguas abajo, estaríamos hablando de 1.200 megavatios menos que va a tener el sistema”, precisó Vernet.

Asimismo, contrapuso la magnitud de esta pérdida con las proyecciones planteadas para la recuperación del servicio, advirtiendo un desbalance en la planificación energética del país.

“Se habla de que en dos años van a incorporar 1.000 MW; es decir, que lo previsto ni siquiera resuelve lo que se acaba de perder por este problema. Es necesario hacer un análisis exhaustivo y ver cómo se puede restaurar o reponer energía de una forma más rápida”, enfatizó.

LAS SOLUCIONES PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO

Frente a la urgencia de recortar los tiempos de respuesta y estabilizar el suministro en las regiones más afectadas, el ingeniero abogó por diversificar la matriz energética mediante el despliegue de tecnologías de rápida instalación.

En ese sentido, Vernet sugirió priorizar el uso de energía eólica y solar como alternativas viables a corto y mediano plazo.

Además, informó que en los próximos días presentará una serie de propuestas técnicas concretas orientadas a mitigar la contingencia actual.