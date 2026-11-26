La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, advirtió este jueves que la ciudadanía le ha dado un «uso irracional de la electricidad», mientras que la crisis eléctrica sigue afectando a la mayor parte del país.

Rodríguez encabezó esta tarde la instalación del III Encuentro de Propiedad Intelectual en Caracas. Durante su breve alocución, la mandataria se refirió a la crisis eléctrica y le pidió a la ciudadanía que «hagamos un poco» de esfuerzo para ahorrar energía.

«Tengo que decirlo, hay uso irracional de la electricidad. Pido de la población cooperación. Hace dos días superamos los 17.000 megavatios en consumo, no se había visto en dos años», afirmó Rodríguez.

Igualmente, la mandataria reconoció que se han dado condiciones extraordinarias que han generado un incremento del consumo. «Sé que el Super Niño, las altas temperaturas y el crecimiento económico están presionando», acotó.

RODRÍGUEZ PIDE «CONSCIENCIA»

La mandataria sostuvo que las autoridades avanzan en la «recuperación del Sistema Eléctrico Nacional». «Pido consciencia porque estamos trabajando con los trabajadores eléctricos sin descanso para incorporar mayor capacidad al sistema», añadió.

«Tenemos una cultura donde hay cierto derroche en el uso del combustible, agua, electricidad», acotó. En tal sentido, Rodríguez agregó que la recuperación del SEN es «fundamental para la Venezuela del futuro».

«Estos servicios públicos fueron muy impactados por el bloqueo y el plan Venezuela Renace tiene importantes recursos financieros para recuperarlos», aseveró Rodríguez.

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En otro orden de ideas, Rodríguez pidió que la industria alcance «el 100% de su capacidad productiva» y pidió a su gabinete un «plan para saber qué falta» en cada sector para alcanzar los objetivos del Estado.

Las declaraciones de Rodríguez se dieron en medio de la crisis eléctrica que azota al país. Los cortes del servicio y las fluctuaciones eléctricas son habituales en la mayor parte de las entidades.