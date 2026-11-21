La jefa del Comando ConVzla, Magalli Meda, arribó este sábado 21 de noviembre a la sede nacional de Vente Venezuela, en la quinta El Bejucal de Caracas, acompañada de la líder opositora María Corina Machado y de Henry Alviarez, tras su retorno al país luego de 18 meses en el exterior.

En sus redes sociales, el partido celeste compartió imágenes del encuentro con los militantes de la organización opositora.

«Vencimos el miedo y nos reunimos para iniciar la ruta hacia la campaña y la tarea definitiva: elecciones presidenciales en 2027», dijo Vente.

Por su parte, Meda indicó que trabajarán junto a los aliados del país, resaltando que «la democracia importa» y «todos los partidos importan».

«No es a cuenta de acuerdos y ‘dame algo’ y ‘cuánto hay para mí’. Nada de eso, aquí todo el mundo a la calle. Tenemos tres tareas: tenemos que construir los acuerdos y los acuerdos nos pertenecen a todos… Está el proyecto Punto de Acuerdo. Métanle el ojo, conózcanlo, porque ese es el proceso para darle gobernabilidad a Venezuela: ir a consultarle y dejar que la gente decida «estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo» y como sociedad comenzar a decidir», manifestó.

🇻🇪 | Lo que era impensable hace horas, hoy es realidad: @MagalliMeda llega junto a @MariaCorinaYA y @HenryAlviarez a nuestra sede nacional, la quinta El Bejucal. Vencimos el miedo y nos reunimos para iniciar la ruta hacia la campaña y la tarea definitiva: ELECCIONES… pic.twitter.com/UxHw494cBQ — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) November 21, 2026

Asimismo, Magalli Meda hizo un llamado a trabajar por la recuperación del derecho a saber «cuántos venezolanos tenemos derecho a votar».

«Que nuestros jóvenes se puedan inscribir, que todos los venezolanos que tienen derecho a votar voten y que nuestros muertos descansen en paz. Porque, ¿saben qué? Los han puesto a votar no uno, cien veces, y esas almas revolcándose arriba en el cielo porque no los dejan descansar», acotó.

PALABRAS DE MARÍA CORINA

Por su parte, María Corina Machado dijo que van a construir instituciones que «van a durar por siglos».

«Tenemos que asegurarnos de que este proceso avanza bien. Tenemos que lograr unas elecciones impecables. Hay que confiar en que el país está listo; tiene la madurez, la disciplina y el amor para hacer este trabajo», manifestó.

Finalmente, envió un mensaje a los militares y civiles que siguen como presos políticos: «Que sepan que no pasará un solo instante hasta que logremos la libertad de todos, en el que no estemos comprometidos con su libertad».