María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela y Premio Nobel de la Paz, presentó este viernes el ‘Punto de Acuerdo’, una propuesta que busca generar debate entre las comunidades del país.

Comando ConVzla publicó en su cuenta de X (Twitter) un video de Machado brindando detalles sobre la iniciativa. Desde un principio, la opositora afirmó que se trata de un «mecanismo de participación ciudadana».

Machado insistió en la necesidad de «construir juntos un gran acuerdo entre venezolanos para la transición y la recuperación de nuestro país». «Esta no es una iniciativa de grupos, es una conversación horizontal», acotó.

El ‘Punto de Acuerdo’ sería realizado tanto por vecinos, amigos y familia. Machado subrayó que «todas las opiniones cuentan», reiterando en que debemos «ponernos de acuerdo sobre lo que realmente importa».

TEMAS PRESENTADOS POR MACHADO

La opositora sostuvo que la ciudadanía puede debatir sobre diversos temas de interés nacional. Entre ellos mencionó «justicia y verdad para las víctimas, educación para nuestros hijos, salud digna, pensiones, cuáles son las reglas del poder y las próximas elecciones».

«Te invito a reunirte en grupos de 10, 20 o hasta 30 personas en la sala de tu casa, en tu comunidad, bajo una mata de mango o donde estés en el mundo, con nombres y con apellidos, se forja una Venezuela», explicó.

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La transición venezolana la vamos a diseñar entre millones de ciudadanos, dentro y fuera del país. 🇻🇪🌐 Hoy te presento Punto de Acuerdo. Una conversación horizontal entre vecinos, amigos y familias donde cada voz es escuchada. 📍Reúnete en grupos de 10, 20 o hasta 30 personas en tu casa, comunidad o cualquier parte del mundo. Debatamos sobre justicia y verdad, educación, salud digna, pensiones, las reglas del poder y las próximas elecciones. 📆 Y este 26 de noviembre, todo el país en simultáneo, reunido en miles de Puntos de Acuerdo para sentar las bases del país que construiremos desde ya. #PuntoDeAcuerdo — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) November 20, 2026



Machado pidió a la ciudadanía acompañar esta iniciativa y generar un debate sobre el país. «Reúne a tu gente, arma tu punto de acuerdo y hagamos realidad esta Venezuela libre y próspera que todos nos merecemos», añadió.

La opositora sostuvo que la «transición a la democracia» será diseñada «entre millones de ciudadanos que estamos dentro y fuera de nuestro país». Por tanto, sostuvo que la Venezuela «que viene tiene que nacer de la soberanía popular».