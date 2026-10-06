Beneficiará seis estados: Inició instalación de autotransformador en la subestación Planta Centro

El gobierno nacional informó de los avances en la instalación de un autotransformador de 400 MVA la subestación Planta Centro, estado Carabobo, para hacer frente a la crisis eléctrica que afecta a gran parte del país.

El Ministerio de Comunicación e Información brindó detalles sobre el «ensamblaje y montaje» del autotransformador. Precisó que se trata de un equipo de la marca Siemens y que las obras son lideradas por «personal venezolano».

Jerry Palma, ingeniero de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), destacó la importancia de la instalación. Esto se debe a que el autotransformador «permitirá servicio de la Unidad 6 para el intercambio de potencia en la subestación del patio de distribución».

«Una vez que está puesta en servicio, se requiere un operador con cierto grado de experiencia que permita la maniobrabilidad de los equipos instalados en el patio de distribución», detalló Palma.

NUEVA SUBESTACIÓN

Las autoridades explicaron que el autotransformador activará nueva subestación de la Planta Centro. «Nos va a permitir ese intercambio de energía entre los dos patios y la planta de generación parte del centro u occidente del país», dijo el Ministerio.

El ministro para la Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, dijo el lunes que el reinicio de operaciones de la Unidad 6 de Planta Centro sumará 600 megavatios (MW) al Sistema Eléctrico Nacional.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿EL REGRESO DE MARÍA CORINA AL PAÍS SERÁ PRONTO? LO QUE REVELÓ HENRY ALVIÁREZ

En la Subestación Planta Centro se realiza el ensamblaje y montaje de un autotransformador de 400 MVA marca Siemens, este trabajo está liderado por personal venezolano, altamente capacitado de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec). La activación de este autotransformador permitirá servicio de la unidad número 6 para el intercambio de potencia en la subestación del patio de distribución, informa el ingeniero Jerry Palma. «Una vez que está puesta en servicio, se requiere un operador con cierto grado de experiencia que permita la maniobrabilidad de los equipos instalados en el patio de distribución, lo cual nos va a permitir ese intercambio de energía entre los dos patios y la planta de generación parte del centro u occidente del país», detalló. — Ministerio de Comunicación e Información (@mippci_ven) October 6, 2026



Personal de Corpoelec explicó a la Universidad de Carabobo que la subestación estará lista entre el 15 y último de noviembre. La obra beneficiará a los estados Yaracuy, Falcón, Barinas, Portuguesa, Carabobo y Aragua.

Las obras en la Unidad 6 avanzan en medio de la severa crisis eléctrica que azota la mayor parte de las regiones. Los cortes de servicio y las fluctuaciones afectan a millones de venezolanos cada día.