EN VIDEOS: Fuertes lluvias y vientos azotaron Caracas este 11Abr causando estragos en varias comunidades

Durante la tarde de este sábado 11 de abril, se registraron fuertes lluvias acompañadas de ráfagas de viento en diversos sectores de la ciudad capital.

En ese sentido, los fuertes vientos generaron caos en la autopista Francisco Fajardo y derribaron la lona de una valla en sentido oeste, a la altura de Las Mercedes, cayendo en el canal rápido, por lo que se recomienda a los conductores tomar las previsiones correspondientes.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) confirmó que el desarrollo de nubosidad de gran escala está generando fuertes lluvias, chubascos y actividad eléctrica no solo en el Distrito Capital, sino también en los estados Aragua, Carabobo y sectores de Miranda.

Las autoridades y el organismo oficial instaron a la ciudadanía a mantenerse atentos y tomar las precauciones necesarias, especialmente aquellos que transitan por zonas de riesgo o cercanas a ríos y quebradas. Se recomienda a los conductores reducir la velocidad y verificar el estado de los drenajes en sus comunidades.

POLVO DEL SAHARA LLEGÓ AL PAÍS

Por otra parte, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó el viernes 10 de abril sobre el ingreso de nuevas concentraciones de leves a moderadas de polvo del Sahara al país, en medio de la temporada de altas temperaturas.

De acuerdo con el reporte oficial difundido por el organismo en redes, la afectación comenzó a percibirse inicialmente por el este del país. Bajo ese contexto, se estimó que la presencia de las partículas se mantenga por lo menos hasta el próximo martes 14 de abril.

El ente meteorológico señaló que la principal consecuencia de este fenómeno será la limitación del desarrollo de nubosidad en gran parte de la geografía nacional.

Asimismo, el Inameh advirtió sobre una notable reducción de la visibilidad horizontal, lo que generará que el paisaje se torne turbio o brumoso. Esta condición característica de las nubes de polvo del Sahara se manifiesta incluso en ausencia de precipitaciones, según detallaron los expertos del instituto.

Este fenómeno consiste en una masa de aire extremadamente seco cargada de partículas de arena, minerales y polvo que se origina en África del Norte.

Tales nubes se desplazan hacia el oeste sobre el océano Atlántico impulsadas por los vientos alisios, lo que permite que recorran miles de kilómetros hasta alcanzar la cuenca del Caribe y América Latina.

Pese a que suele ser un evento de corto periodo, no es la primera vez que ocurre este año en el país.

De hecho, el pasado 25 de febrero el Inameh ya había reportado un episodio similar que dio paso a cielos brumosos y escasa formación de nubes en diversos estados del territorio. En esta ocasión, ocurre en medio de la temporada de altas temperaturas.