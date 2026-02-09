EN VIDEOS: Excarcelados este 8Feb recorrieron en caravana centros de reclusión en apoyo al resto de los presos políticos

Juan Pablo Guanipa, Jesús Armas, Dignora Hernández y María Oropeza, cuatro de los excarcelados este domingo 8 de febrero, realizaron una caravana motorizada por las calles de Caracas, con la finalidad de visitar los centros de reclusión donde familiares se mantienen a la espera de las liberaciones de sus seres queridos.

En varios videos difundidos en las redes sociales, se ve como los activistas van de parrilleros en las motos gritando consignas en favor de la libertad.

De acuerdo a los reportes, primero habrían acudido a El Helicoide, para luego trasladarse a Zona 7 en Boleíta, dos de los lugares donde hay gran presencia de presos políticos, por lo que sus allegados se han apostado a las puertas de estas prisiones para exigir que se agilicen las excarcelaciones que iniciaron el pasado 8 de enero.

SU LLEGADA A ZONA 7

Tras su llegada a Zona 7, la gente empezó a unírseles mientras caminaban hacia la entrada del reclusorio y cantaban consignas como: «Libertad, libertad» y «Uno, dos, libérenlos a todos», mientras los funcionarios policiales en el lugar se apartaban para dejarlos avanzar.

Sin duda, la gente parece haber perdido el miedo y van aumentando sus exigencias al gobierno ahora liderado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

LA ALGARABÍA DE LA GENTE AL RECIBIR A SUS ALLEGADOS Y SERES QUERIDOS

Posiblemente lo más emotivo de las excarcelaciones son los reencuentros que se dan entre los liberados y sus seres queridos.

Uno de los ejemplos más claros fue la recepción que los estudiantes universitarios le dieron a Jesús Armas en la plaza Madariaga de El Paraíso.

En un video difundido por la cuenta de X (Twitter) de Viva La UCV, se ve a Armas llegando en una caravana de motos, siendo parrillero en una de ellas se pone de pie alzando los puños y aplaudiendo, sin poder disimular su alegría tras pasar casi 14 meses tras las rejas.

Posteriormente se baja de la moto y lo arropan con una bandera de Venezuela, seguido de un mar de abrazos de los presentes, quienes a gritos tratan de llamar la atención.

Son escenas que se repiten, con distintos personajes, en distintas partes de Venezuela, donde se palpa la emoción de la gente por ver en libertad a estas personas que nunca debieron ser detenidas.