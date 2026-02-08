Juan Pablo Guanipa y Perkins Rocha fueron excarcelados este 8Feb

El hijo de Juan Pablo Guanipa informó este 8 de febrero que el dirigente de Primero Justicia salió de la cárcel este domingo, mismo día en el que también se conoció la excarcelación del abogado Perkins Rocha.

«Anuncio que mi papá, Juan Pablo Guanipa, fue excarcelado hace minutos. Luego de más ocho meses de injusta prisión y más de un año y medio separados, toda nuestra familia podrá abrazarse de nuevo pronto», expresó Ramón Guanipa en la cuenta de X (Twitter) del exdiputado.

Asimismo, recordó que todavía hay cientos de venezolanos injustamente encarcelados. «Exigimos la liberación inmediata, plena e incondicional de todos los presos políticos», agregó Ramón Guanipa.

El hijo del político zuliano no dio detalles sobre bajo qué condiciones otorgaron la medida de excarcelación.

Posteriormente, se difundió un video donde Guanipa dio sus primeras palabras al salir de prisión. «Aquí estamos, saliendo en libertad, después de año y medio, 10 meses escondido, casi nueve detenido. Hoy estamos saliendo en libertad. Mucho de qué hablar del presente y futuro de Venezuela, siempre con la verdad por delante».

El pasado 2 de febrero, la familia de Juan Pablo Guanipa informó que el anterior fin de semana pudieron visitarlo después de varios meses de detención.

#Venezuela | Ramón Guanipa, hijo del dirigente Juan Pablo Guanipa, informó este 8 de febrero que el dirigente de Primero Justicia salió de la cárcel este domingo tras pasar ocho meses detenido. 📹 Video: @JuanPGuanipahttps://t.co/LuxDySnWeq pic.twitter.com/G8XTn0hWxA — Caraota Digital (@CaraotaDigital) February 8, 2026

CONTEXTO DE LA CAPTURA DE GUANIPA

A Juan Pablo Guanipa lo detuvieron el 23 de mayo de 2025. En ese momento, el dirigente se encontraba en la clandestinidad (desde agosto de 2024) debido a la persecución tras las elecciones presidenciales. Su captura ocurrió apenas dos días antes de las elecciones regionales y legislativas que el gobierno de Nicolás Maduro organizó para mayo de 2025.

El oficialismo, a través de figuras como Diosdado Cabello, lo acusó de terrorismo y traición a la patria. También de «liderar» un presunto plan para boicotear los comicios de mayo de 2025 y de formar parte de una supuesta red que «buscaba generar ataques violentos y desestabilización».

Su salida de prisión se da en medio del proceso de excarcelaciones que el gobierno ha llevado a cabo desde hace un mes exactamente. Sin embargo, familiares de distintos presos políticos han denunciado retardo en las medidas, por lo que muchos de ellos se mantienen en vigilia desde hace semanas para reclamar la libertad de cada uno de ellos.

PERKINS ROCHA EXCARCELADO TRAS CASI AÑO Y MEDIO DETENIDO

En este mismo día, trascendió que el abogado Perkins Rocha, representante del Comando Con Venezuela durante la candidatura de Edmundo González, también habría salido de la cárcel.

La noticia de su excarcelación estuvo rodeada de suspenso, pues aunque algunos medios de comunicación y periodistas habían notificado su salida, pero su esposa, María Constanza Cipriani, aún desconocía a ciencia cierta su paradero.

Posteriormente fue la misma cónyuge de Rocha, quien confirmó la información en sus redes sociales.

«¡El abrazo en nuestra casa, se dio! Ya hablamos con nuestros hijos. Perkins Rocha está excarcelado», escribió Cipriani en su cuenta de X (Twitter), acompañado de la emotiva foto.

Asimismo, indicó que salió bajo medidas «cautelares muy estrictas», por lo que abogó por su libertad plena y la de todos los presos políticos.