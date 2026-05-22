EN VIDEOS | Delcy Rodríguez: «Sé que vamos a superar las 500 liberaciones en las próximas horas»

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, presentó este viernes un balance de la Ley de Amnistía por la Convivencia Democrática y las demás excarcelaciones de presos políticos en los últimos meses.

Rodríguez encabezó una reunión desde el Palacio de Miraflores. Acompañada de los cabecillas del Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Asamblea Nacional, Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y distintos ministerios, informó de las recientes excarcelaciones.

«Tenemos procesos que no solamente atañen a la amnistía. Hay 885 excarcelaciones previas a la amnistía (…) Se llevó a un proceso de 395 liberaciones (fuera de la amnistía) y sé que vamos a superar las 500 liberaciones en las próximas horas», dijo Rodríguez.

La mandataria afirmó que 8.740 personas se han visto beneficiadas por la Ley de Amnistía, de las que 314 fueron liberadas. Mientras tanto, 8.426 estaban con medidas cautelares, pero recibieron libertad plena.

«Desde enero, en total, han sido excarceladas 1.594 personas. Eso incluye a las 885 de enero, las personas beneficiadas por la Ley de Amnistía», precisó Rodríguez.

CABELLO DICE QUE HAY MÁS DE 3.600 LIBERACIONES DE JUSTICIA ORDINARIA

Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia, afirmó que algunos presos han sido excarcelados, pero continuarán su proceso judicial. Actualmente, habría mecanismos y tecnología para ser «juzgados en libertad».

«Este año, hasta la fecha de hoy, van 3.630 personas que han sido liberadas de la justicia ordinaria por cumplimiento de pena, redenciones, retardo policial o que van a ser juzgados en libertad. El juicio sigue, pero la persona está en libertad», añadió.

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Cabello insistió en que siguen evaluando casos de distintos presos. «Algunas de las causas, incluyendo retardos procesales (…), ya no existen. Las personas pueden acudir a los tribunales», agregó, destacando las audiencias telemáticas.

Las declaraciones se dieron luego de que Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, se comprometiera a ejecutar unas 300 excarcelaciones. Según la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, apenas 43 presos políticos han salido de las cárceles desde el anuncio, mientras que más de 600 permanecen privadas de libertad.