EN VIDEOS: Delcy Rodríguez recibió el título del Clásico Mundial y decretó el 17 de marzo como Día del Béisbol

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, recibió este miércoles el título del Clásico Mundial de Béisbol, un día después de que la selección de Venezuela derrotara en la gran final a Estados Unidos.

La copa arribó esta tarde a Caracas y fue enviada al Palacio de Miraflores. Rodríguez, acompañada por el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, y otros miembros de su gabinete, recibió el trofeo.

Durante su alocución, Rodríguez declaró al 17 de marzo, fecha en que se ganó el título, como Día Nacional del Béisbol. Asimismo, ordenó construir un «Paseo de las Estrellas» en la Plaza de la Juventud en Caracas para honrar a los jugadores.

«Es un homenaje a nuestras estrellas del beisbol que ayer marcaron una extraordinaria historia en la página del deporte», dijo Rodríguez, quien afirmó que el título era para la juventud venezolana.

#AHORA | Delcy Rodríguez: «He decretado el día 17 de marzo, Día Nacional del Beisbol Venezolano, en homenaje a nuestras estrellas del béisbol que ayer marcaron una extraordinaria historia en la página del deporte». Video: VTV pic.twitter.com/HVxr2doZu4 — Caraota Digital (@CaraotaDigital) March 18, 2026

RODRÍGUEZ FELICITA A EEUU

La mandataria manifestó su agradecimiento con los jugadores y el cuerpo técnico de la selección venezolana. «Nos brindaron tanta emoción, nos hicieron sentir orgullosos de ser venezolanos y venezolanas», acotó.

«Quiero felicitar a las Grandes Ligas por este evento, a la cual Venezuela accede por primera vez en la historia, y a todos los equipos participantes. Quiero felicitar también al equipo de Estados Unidos», añadió Rodríguez.

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Los jugadores venezolanos no pudieron regresar al país, puesto que tenían compromisos con sus equipos en Estados Unidos. Igualmente, Rodríguez afirmó que intentan gestionar con las Grandes Ligas que los campeones vengan al país, al menos, un día.

Rodríguez ordenó que el título recorra todo el país, visitando distintas ciudades. Una vez concluyó el acto, el trofeo protagonizó una caravana por el centro de Caracas.