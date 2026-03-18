VIDEO VIRAL: La copa del Clásico Mundial de Béisbol llegó a Venezuela, esto dijo la Federación

La delegación de la selección de Venezuela arribó este miércoles al país tras ganar el Clásico Mundial de Béisbol. Aunque los jugadores no regresaron a Caracas, sí enviaron la copa como un «regalo para todos» los venezolanos.

En redes sociales se viralizó un video grabado en el aeropuerto de Panamá, en donde hicieron escala en su retorno hacia Venezuela. En las imágenes se puede ver a la copa en el área de migración, mientras que varias personas toman fotos o videos.

Posteriormente, la delegación federativa aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía con la copa en sus manos. Cabe destacar que los jugadores permanecieron en Estados Unidos, puesto que las Grandes Ligas comenzarán en unos pocos días.

🏆⚾ ¡De visita! El trofeo del Clásico Mundial de Béisbol, que ganó este 17 de marzo Venezuela, estuvo en Panamá, luego de que la presidenta de la Federación Venezolana de Béisbol, Aracelis León, hiciera escala en el país 🔥 Video: cortesía pic.twitter.com/XdpgnWX41K — La Prensa Panamá (@prensacom) March 18, 2026



Un grupo de jóvenes beisbolistas se desplazó hasta el aeropuerto para recibir a la delegación. La presidenta de la Federación Venezolana de Beisbol, Aracelis León, se encargó de traer la copa hasta el país.

¿CUÁNDO VENDRÁN LOS JUGADORES?

La presidenta de la Federación indicó a Televen que los jugadores se incorporaron a sus respectivos equipos en las Grandes Ligas. Una vez concluya la temporada, esperan visitar Venezuela para celebrar personalmente con los fanáticos.

«Esperamos traerlos al país a todos para que los puedan tener a todos, hacer una caravana y poder compartir. Todos quieren venir, pero debemos entender que tienen compromiso con sus organizaciones», acotó León.

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La dirigente aseguró que la copa se encuentra en el país, aunque no detalló cuándo la podrán ver los fanáticos. Hasta el momento de la publicación de esta nota, no hay imágenes de trofeo en Venezuela.

La selección de Venezuela derrotó 3-2 a Estados Unidos en la final de Clásico Mundial y anotó su nombre en la historia del béisbol, puesto que se trata de su primer título absoluto en la competencia.