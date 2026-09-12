EN VIDEOS: Así se vivió el homenaje a la Virgen de Coromoto en Guanare

Miles de feligreses se congregaron este viernes en Guanare, estado Portuguesa, para las celebraciones por el Día de la Virgen de Coromoto. Las imágenes de las misas y coronaciones en la ciudad se viralizaron en redes sociales.

La Basílica Menor Nuestra Señora de Coromoto publicó en sus redes sociales videos de las celebraciones en Guanare. En primera instancia, hay imágenes de la Santa Eucaristía durante la misa de la tarde.

Numerosos feligreses se congregaron en la Basílica para participar en la Santa Eucaristía de la Virgen de Coromoto. Estuvo presente el representante del papa León XIV en Venezuela, monseñor Alberto Ortega.

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Un aspecto crucial de esta celebración está vinculada al cacique Coromoto y los indios que habitaban las tierras de Portuguesa. Al igual que en otros años, se organizó una representación en la Basílica de los pasos de la agricultura en la entidad.

OBISPO EN LA MISA DE LA VIRGEN

Una vez se realizaron las actividades de la Santa Eucarística, se realizó la misa de la Coronación de la Virgen de Coromoto. El obispo de Guanare, Oswaldo Araque, brindó un breve discurso de la actividad frente a cientos de feligreses.

«En estos días se ha hecho un trabajo hermoso. Gracias a todos de antemano. Muchas gracias», dijo Araque durante la alocución. «Siéntanse en su casa, siéntase en esta tierra hermosa porque aquí está la madre de todos los venezolanos», acotó el obispo.

Luego el obispo leyó un breve mensaje que envió el papa León por las celebraciones de la Virgen. El Santo Padre instó a los feligreses a «vivir este tiempo de gracia como una ocasión propicia para renovar su fe y contemplar a María como madre y discípula fiel».

Las impactantes imágenes de las celebraciones se viralizaron en redes sociales y dejaron en evidencia la fe presente en el país con la Virgen de Coromoto.