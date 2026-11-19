Las autoridades realizaron este jueves la explosión controlada de una torre de la Residencia La Llovizna, en La Guaira, la entidad más afectada por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio.

Los hechos se dieron en la tarde de este 19 de noviembre en Playa Grande, un sector destruido en los terremotos. La explosión derribó los edificios A y B de la Torre 3 de la residencia, la cual sufrió daño estructural en la tragedia natural.

La Dirección General de Armas y Explosivos (DAEX) de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se encargó de ejecutar la explosión controlada. También estuvieron presentes Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos de La Guaira.

De acuerdo al periodista Rodolfo Ruiz, el estruendo de la explosión se pudo escuchar en distintos puntos de La Guaira. Las ventanas de edificios cercanos vibraron, mientras que se estremecieron sectores enteros.

SIGUEN DEMOLICIONES EN LA GUAIRA

En redes sociales circularon varios videos de la explosión controlada. En las imágenes se aprecia que, tras la detonación, emana una gran nube de polvo y la maltrecha torre se inclina hacia la parte trasera del terreno.

El periodista Orlefrank Amaya precisó que se trata de la decimosexta edificación que pasó por una explosión controlada. Se espera que las autoridades continúen con estos procedimientos en edificios con fallo estructural irreversible.

Cientos de edificios sufrieron severos daños en La Guaira durante los terremotos. Se estima que casi 200 se desplomaron a nivel nacional, la mayoría en el litoral, aunque otra buena parte recibió etiqueta roja (daño estructural) o amarilla (daños moderados).

La Guaira fue la entidad más afectada por el devastador doble terremoto, que dejó más de 6.500 fallecidos, según el último reporte del 24 de agosto. Hasta la fecha, no hay una lista oficial de desaparecidos y se desconoce la cifra total de víctimas mortales.