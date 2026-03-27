Venezuela

EN VIDEO: Vladimir Villegas se postuló como Defensor del Pueblo, esto dijo sobre su hermano Ernesto tras su renuncia

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Villegas

El periodista Vladimir Villegas reveló los motivos que lo llevaron a poner su nombre entre los candidatos para asumir la Defensoría del Pueblo, pocas horas después de que su hermano Ernesto Villegas desistiera en su candidatura.

«Creo que mi nombre puede contribuir a una gestión que le daría a la Defensoría el lugar que debe tener al día de hoy, que lamentablemente no lo tiene», dijo Vladimir en una entrevista para Shirley Radio.

Leer Más

Trump
Edmundo González y María Corina felicitaron a Trump por su victoria, esto le dijeron
Hablaron María Corina y Edmundo González, esto dijeron sobre nuevas detenciones a jóvenes de Vente
Dólar paralelo no se detiene: Volvió a subir este 24Ene y así se cotizó

De igual forma, se refirió a su hermano Ernesto. «Él tomó su decisión personal y yo tomé la mía de postularme cuando se abrió esta nueva oportunidad. Aunque somos hermanos no tiene que ver una cosa con la otra. En vista que se abrió una nueva oportunidad, pensé que tengo una trayectoria en este campo, he trabajo en esto toda la vida, siempre he querido ayudar a las víctimas de violaciones de derechos humanos. ¿Por qué no hacerlo ahora? En un momento en el cual el país requiere que la gente asuma compromisos y que asuma la tarea de dar un paso en la dirección de contribuir», comentó.

LEA TAMBIÉN: EN VIDEO: DELCY RODRÍGUEZ DECLARA NO LABORABLE TODA LA SEMANA SANTA EN EL SECTOR PÚBLICO

En este sentido, insistió en la necesidad de reposicionar el rol de la Defensoría. «Una de las carencias que tenemos en Venezuela es una Defensoría que cumpla con su papel en la sociedad. Tiene que ser una Defensoría que cumpla el rol que la Constitución le señala que es ser un órgano de búsqueda de acuerdos para que los derechos humanos se preservan en el país y la ciudadanía tenga una voz que los defienda entre los poderes públicos».

Asimismo, recalcó que su postura no está vinculada a la de su hermano. «Yo no dependo de lo que mis hermanos hagan en política o dejen de hacer. Es como los dedos, pertenecemos a una misma mano pero cada uno es diferente y tiene sus caricaturistas. Eso no quita para nada el cariño que le tengo a mis hermanos, pero cada uno de nosotros piensa con cabeza propia».

Cuando le preguntaron si conversó con su hermano antes de postularse, aseguró que no: «Hice igual que hizo él conmigo, yo no le notifiqué al hacerlo. Después le comuniqué la decisión como se lo comenté a mis hermanos», concluyó Vladimir Villegas.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

El drástico cambio que aplicarán en los premios Óscar tras cumplir su centenario
Caraota Show
Orgullo vinotinto: Salomón Rondón alcanza los 50 goles con Venezuela tras un doblete en Tashkent
Deportes
Maduro
Los perlazos de la fiscal de EEUU sobre el proceso judicial de Nicolás Maduro
EEUU