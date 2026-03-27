EN VIDEO: Vladimir Villegas se postuló como Defensor del Pueblo, esto dijo sobre su hermano Ernesto tras su renuncia

El periodista Vladimir Villegas reveló los motivos que lo llevaron a poner su nombre entre los candidatos para asumir la Defensoría del Pueblo, pocas horas después de que su hermano Ernesto Villegas desistiera en su candidatura.

«Creo que mi nombre puede contribuir a una gestión que le daría a la Defensoría el lugar que debe tener al día de hoy, que lamentablemente no lo tiene», dijo Vladimir en una entrevista para Shirley Radio.

De igual forma, se refirió a su hermano Ernesto. «Él tomó su decisión personal y yo tomé la mía de postularme cuando se abrió esta nueva oportunidad. Aunque somos hermanos no tiene que ver una cosa con la otra. En vista que se abrió una nueva oportunidad, pensé que tengo una trayectoria en este campo, he trabajo en esto toda la vida, siempre he querido ayudar a las víctimas de violaciones de derechos humanos. ¿Por qué no hacerlo ahora? En un momento en el cual el país requiere que la gente asuma compromisos y que asuma la tarea de dar un paso en la dirección de contribuir», comentó.

#EnExclusiva El periodista Vladimir Villegas @Vladi_VillegasP confirmó en #ShirleyRadio su postulación para el cargo de Defensor del Pueblo. Su postulación llegó en el lapso de prórroga de 48 horas que dio la Asamblea Nacional al Comité de Postulaciones. @CircuitoOnda pic.twitter.com/aqfBowO66o — Shirley Varnagy (@ShirleyVarnagy) March 27, 2026

En este sentido, insistió en la necesidad de reposicionar el rol de la Defensoría. «Una de las carencias que tenemos en Venezuela es una Defensoría que cumpla con su papel en la sociedad. Tiene que ser una Defensoría que cumpla el rol que la Constitución le señala que es ser un órgano de búsqueda de acuerdos para que los derechos humanos se preservan en el país y la ciudadanía tenga una voz que los defienda entre los poderes públicos».

Asimismo, recalcó que su postura no está vinculada a la de su hermano. «Yo no dependo de lo que mis hermanos hagan en política o dejen de hacer. Es como los dedos, pertenecemos a una misma mano pero cada uno es diferente y tiene sus caricaturistas. Eso no quita para nada el cariño que le tengo a mis hermanos, pero cada uno de nosotros piensa con cabeza propia».

Cuando le preguntaron si conversó con su hermano antes de postularse, aseguró que no: «Hice igual que hizo él conmigo, yo no le notifiqué al hacerlo. Después le comuniqué la decisión como se lo comenté a mis hermanos», concluyó Vladimir Villegas.