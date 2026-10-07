Venezuela

EN VIDEO: Venezuela reingresó de forma plena a la Unión Interparlamentaria Mundial, esto dijo Jorge Rodríguez

Angel David Quintero
Angel David Quintero
2 Min de Lectura
Rodríguez

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció este miércoles el reingreso del Parlamento venezolano de manera plena a la Unión Interparlamentaria Mundial.

«Entre el 5 y el 9 de octubre se está celebrando en Tanzania la 153 Asamblea de la Unión Interparlamentaria Mundial. El 17 de septiembre tuvimos una muy amena y profunda conversación con la secretaria general de la Unión Interparlamentaria, la señora Anda Flip, y allí empezamos  a sentar las bases para que se hiciera justicia y el Parlamento venezolano pudiera regresar a la Unión Interparlamentaria Mundial», recordó Rodríguez en un video divulgado en sus redes sociales.

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Rodríguez ofreció detalles sobre la delegación venezolana. «Allá están nuestra segunda vicepresidenta Grecia Colmenares, el diputado José Gregorio Correa y el diputado Saúl Ortega y nos llamaron por teléfono y nos dieron la muy buena noticia de que el día de hoy Venezuela reingresó a la Unión Interparlamentaria Mundial con derecho pleno».

«Estamos allí de donde fuimos apartados por razón de la diatriba política de la polarización extrema», acotó.

«Estamos de nuevo con derecho pleno, el Parlamento venezolano haciendo escuchar su voz ante los parlamentos del mundo», concluyó.

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