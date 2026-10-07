EN VIDEO: El comentario de Diosdado Cabello sobre las elecciones en el país y «el adversario sea quién sea»

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, aseguró que el oficialismo ganará las elecciones que se realicen en el país, sea quien sea el candidato.

«La tarea de ahora es seguir sumando con nuestra presidenta al frente todos los días y cuando ese adversario que anda por allí que dice que tiene el 90% de las encuestas en Venezuela se mida con nosotros en una elección, sea quién sea y cuándo sea, nosotros seamos capaces de volver a ganar como el pueblo chavista y como ganó ese 7 de octubre», expresó.

Durante una marcha en Caracas, Diosdado Cabello sostuvo que la militancia del Psuv «tiene razones para luchar porque nosotros queremos un mundo de iguales, un mundo no de grupos donde los privilegiados tengan beneficios sobre los demás».

«Cada vez que vamos a una batalla los derrotamos como los debemos derrotar. Vergüenza entonces le debería dar a ellos pensar que con eso nos van a minimizar o acomplejar porque ellos son los estudiados y con plata», comentó.

«Nosotros lo que sabemos es echarle bola todos los días desde bien temprano, pero siempre unidos», dijo.