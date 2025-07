EN VIDEO: «Uno perdió un riñón», lo que dijo Maduro sobre los migrantes repatriados desde El Salvador

Nicolás Maduro celebró este viernes la repatriación de los 252 venezolanos que estaban recluidos en una megacárcel de El Salvador, tras ser deportados desde Estados Unidos, y afirmó que sufrieron «torturas».

Maduro se pronunció durante el Congreso Campesino en Caracas. A la vez que destacó la repatriación de los migrantes venezolanos, aseguró que sufrieron violaciones de derechos humanos en El Salvador.

«Los primeros testimonios que han transmitido es que fueron salvajemente torturados en estos campos de concentración. Traemos a uno de ellos que perdió un riñón producto de las palizas que le dieron», dijo Maduro.



De igual forma, aseguró que algunos fueron «torturados en varias oportunidades» y «eran maltratados». «Les ponían y les servían comida cuando ellos querían; les hacían pasar hambre por días enteros y les ponían comida podrida», agregó.

«NO COMETIERON NINGÚN DELITO»

Al igual como ha hecho en otras ocasiones, Maduro aseguró que los venezolanos no cometieron ningún delito en El Salvador. Sin embargo, fueron recluidos en «campos de concentración y tortura».

«Fueron secuestrados en Estados Unidos, fueron desaparecidos, no tuvieron derecho a la defensa, no tuvieron juez en El Salvador, no tuvieron derecho a acceder a sus abogados, a un debido proceso bajo ningún aspecto», añadió.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MADURO Y BUKELE CONFIRMAN REPATRIACIÓN DE LOS 252 VENEZOLANOS ENCARCELADOS EN EL SALVADOR



Maduro aseguró que la repatriación de los venezolanos se logró gracias a la «unión y movilización del pueblo». «Estaban secuestrados y me comprometí con sus familiares y toda Venezuela que los iban a rescatar sanos y salvos», apuntó.

Tanto el gobierno de Maduro como el de El Salvador confirmaron una negociación para la repatriación de los migrantes. A cambio, las autoridades venezolanas liberaron a estadounidenses detenidos y a un grupo de presos políticos.