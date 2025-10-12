EN VIDEO: Terminaron de instalar la estatua del Dr. José Gregorio Hernández en la Candelaria, a pocos días de su canonización

Autoridades instalaron en la plaza La Candelaria de Caracas una nueva estatua del Dr. José Gregorio Hernández, conocido como el «médico de los pobres», a pocos días de su canonización, pautada para el 19 de octubre.

En redes sociales circulan videos del momento exacto de la instalación del monumento de gran tamaño. Según reportes, se comenzó a construir a mediados del mes de septiembre, con motivo de la canonización tanto de Hernández como de la madre Carmen Rendiles, a llevarse a cabo en Roma el domingo próximo.

La estatua de José Gregorio Hernández estará ubicada frente a la iglesia Nuestra Señora de La Candelaria. Además, el proyecto incluye mejoras de iluminación en la plaza y el embellecimiento en general del sitio.

pic.twitter.com/RtebpPd4e3 — 2001online (@2001OnLine) October 12, 2025

Con respecto a la ceremonia de canonización, a esta le acompañará un acto central en Venezuela, que tendrá lugar el 25 de octubre de 2025 en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas.

Además, en diversas regiones de Venezuela se preparan eventos para celebrar la canonización de los próximos santos venezolanos.

pic.twitter.com/RJeYWnMf4u — Somos Tu Voz (@SomosTuVozV) October 12, 2025

MADURO VISITÓ LA ESTATUA EN UNO DE SUS RECORRIDOS POR CARACAS

Por su parte, Nicolás Maduro visitó la nueva estatua de José Gregorio Hernández en uno de sus recorridos por la ciudad capital. Primeramente, dijo que, junto a Cilia Flores, fue a ver el monumento al Gran Cacique Guaicaipuro y Urquia, que se inaugurará este domingo 12 de octubre por el «Día de la Resistencia Indígena».

«Luego nos fuimos a ver las obras en honor a nuestro santo José Gregorio Hernández, que está impresionante», señaló en su cuenta de Instagram junto a un video del recorrido. En ese material, se pudo ver a la mano de obra afinando los detalles de la estatua alrededor de la base.

«Seguimos trabajando, avanzando y defendiendo la paz junto al pueblo y la clase obrera, a quienes les agradezco su cariño y apoyo. Cuenten siempre conmigo», sentenció el líder del oficialismo.