Venezuela

EN VIDEO: Sorprendieron a una niña con fiesta de 15 años en un refugio en La Guaira, esta fue su emotiva petición

Angel David Quintero
Angel David Quintero
2 Min de Lectura
refugio

A más de dos meses de los devastadores terremotos que provocaron destrucción en La Guaira, una niña que perdió su casa y vive en un refugio desde entonces pudo olvidarse por una noche de la tragedia y celebró sus 15 años con ayuda de todos en el lugar.

Su nombre es Brianny Ramos, quien desde hace meses vive con su madre y otros familiares en el refugio temporal de una cancha deportiva.

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Ramos vivía en una casa ubicada en el sector La Pedrera. Sin embargo, las autoridades la evacuaron junto a su familia por riesgo de derrumbe.

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No obstante, esto no fue impedimento para que su familia y la comunidad se uniera para regalarle una noche especial.

«Emocionada feliz, de poder disfrutar de mis 15. Pensé que no se iba a poder pero aquí estamos», dijo la cumpleañera en declaraciones difundidas por el periodista Seir Contreras.

En el video se puede ver que Brianny bailó el vals con un vestido fucsia y una corona. Posteriormente, empezaron a sonar los tambores que no podían faltar en una celebración con personas de La Guaira.

Cuando le preguntaron sobre qué deseaba, respondió sin titubear: «Comprarle una casa a mi mamá».

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