EN VIDEO: Reporteros fueron amedrentados por funcionarios de la Dgcim en Caracas, denuncia SNTP

Agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) amedrentaron a un equipo reporteril en el sector Pinto Salinas, en el municipio Libertador de Caracas, según el Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa (SNTP).

El equipo de El Noticiero de Televen, encabezado por el periodista Daniel Álvarez, estaba cubriendo la situación en Pinto Salinas, una de las zonas más afectadas en Caracas por el doble terremoto, en donde murieron cuatro personas.

«Nos han amedrentado. Ellos querían obligarnos a hablar del poder popular y la gestión que están haciendo. Fotografiaron a mi camarógrafo, a mi asistente y al vehículo en que me traslado», apuntó el periodista.

Álvarez agregó que los agentes intentaron grabar un video para «intimidarlos». «Nosotros estamos en la calle para escuchar a la gente, no para hacer gestión. Respeten el trabajo de los medios de comunicación», aseveró.

#AlertaSNTP | El equipo reporteril de @El_Noticiero, encabezado por el periodista Daniel Álvarez, fue amedrentado este #29Jun mientras realizaba cobertura en el bloque 1 de Pinto Salinas, en Caracas, una de las comunidades afectadas por los terremotos.

Vecinos aseguraron que los… pic.twitter.com/SZXEWcflX4 — SNTP (@sntpvenezuela) June 29, 2026



«Si ustedes quieren hacer política, no pueden hacerla buscando capitalizar la peor catástrofe que ha vivido este país», apuntó Álvarez, quien precisó que los vecinos estaban denunciando la «problemática que tienen».

NO ES UN CASO AISLADO

Lo ocurrido con Álvarez se dio apenas un día después de que la periodista Diana Vásquez, de Venevisión, fue hostigada por personal de seguridad en el Hospital Pérez Carreño. «Este tipo de incidentes se repite en medio de la cobertura los terremotos», señaló.

«Un funcionario de seguridad intentó obligarla a subir a la oficina del director, luego de que otros dos le preguntaran cuando se iba a retirar del sitio e intentaran hostigarla», señaló el SNTP.

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Este mismo lunes, el Ministerio de Comunicación suspendió el acceso de corresponsales a La Guaira por 48 horas. «La medida responde a ‘razones sanitarias y para disminuir los ruidos durante las labores de rescate’», aseveró el Sindicato.

Hasta este lunes, las autoridades han contabilizado 1.719 fallecidos por los terremotos. A esto se suman 5.034 heridos y 15.866 damnificados, aunque no hay una cifra oficial de desaparecidos.