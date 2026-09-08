EN VIDEO: Reportan que un peñero se hundió durante barloventeo de la Virgen del Valle

Durante la mañana de este martes inició el denominado barloventeo de la Virgen del Valle en una ceremonia que no estuvo exenta de contratiempos cuando uno de los peñeros que acompañaban la procesión comenzó a hundirse en el mar.

Por suerte la embarcación no quedó completamente hundida, por lo que a pesar de que estaba cubierta de agua, continúo manteniéndose a flote. De inmediato otros peñeros que acompañaban la procesión empezaron a acercarse para ayudar a los tripulantes.

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Una vez resguardaron a los tripulantes y corroboraron que nadie más se encontraba en peligro, comenzaron las maniobras para amarrar el peñero y rescatarlo con su respectivo motor.

Pese al incidente, la ceremonia continúo de acuerdo con lo planeado. Cerca de 300 embarcaciones participaron en el recorrido marítimo en la Bahía de Pampatar.

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El barloventeo nació en 1998. La primera navegación se realizó en la embarcación llamada El furiosito junto a un grupo reducido de personas.

Durante la ceremonia los pescadores adornan los botes con flores, banderas y cintas de colores.

La procesión por mar representa uno de los momentos más emotivos para los habitantes del estado Nueva Esparta.