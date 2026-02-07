Venezuela

EN VIDEO: Reapareció en Zona 7 la mujer que estuvo junto a Jorge Rodríguez y así reaccionaron los familiares de los presos políticos

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez
4 Min de Lectura
Foto: Composición

La mujer que estuvo junto a Jorge Rodríguez el viernes, en las afueras de Zona 7, volvió este sábado a ese centro en Boleíta y, desde allí, admitió que es mentira que tenga un hijo preso, luego de que las verdaderas familiares la confrontaran.

«No, yo no tengo ningún hijo preso», dijo la señora en un video donde se ve al resto de madres increpándola. «Fue alguien que estaba detrás de mí», intentó defenderse.

LEA TAMBIÉN: FOTOS: FAMILIARES DE PRESOS POLÍTICOS CUMPLIERON 29 DÍAS EN VIGILIA, TRAS CASI UN MES DEL ANUNCIO DE «EXCARCELACIONES MASIVAS»

Asimismo, otra de las mujeres que lleva casi 30 días en vigilia en Zona 7 desmintió que el Foro Penal o cualquier otra ONG les estén cobrando por apoyo. Esto después de que la falsa familiar así lo afirmara.

«Ellos nos han abrigado sin pedir ni un dólar, con mucha ética profesional», agregó antes de señalar a la mujer de hacer tales acusaciones de cobro.

La persona insistió en esto último citando a Jorge Rodríguez y repitiendo: «Sí es cierto, en mi caso… Yo hablo por mí». Ante eso, el resto de las damas respondieron que era mentira.

Al final del metraje, el resto de las mujeres le solicitaron que se retire del sitio.

COMITÉ DE PRESOS POLÍTICOS DESMIENTE QUE LA MUJER SEA INTEGRANTE

Más temprano, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) se pronunció tras el video viral de la mujer junto a Jorge Rodríguez en las afueras de Zona 7 en Boleíta, para aclarar que no se trata de ningún familiar de uno de los recluidos en ese centro y que tampoco pertenece a la organización.

«Ante la difusión de imágenes grabadas en el campamento de familiares en Boleíta, Zona 7, este viernes 6 de febrero, desde el Comité por la Libertad de los Presos Políticos aclaramos que la persona que aparece en dicho material no es familiar de ningún preso político. Tampoco forma parte de los familiares organizados en vigilia», señaló el movimiento en su cuenta de X (Twitter).

Según el Comité, dicha persona se presentó previamente en el campamento apostado en El Rodeo I con el nombre de María Malavé (62). Allí afirmó ser expresa política, pero «sin aportar un relato verificable sobre una supuesta detención».

«En un primer momento, y desde la solidaridad, recibió apoyo humanitario. Posteriormente, indicó expresamente que no tenía ningún familiar detenido y, tras ser identificada como miembro de la comunidad y partidaria del oficialismo, se retiró sin regresar. Por ello, no figura en nuestros registros como familiar ni como víctima de la represión», agregó la organización en su denuncia.

Ante dicha situación, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos lamentó «profundamente» que dicha persona «aparezca en una escena de carácter propagandístico». Señaló que esto evidencia «una estrategia que instrumentaliza el dolor de las víctimas para proyectar una falsa imagen de humanidad».

